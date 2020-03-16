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Шаман из Бурятии объяснил причину появления коронавируса на Земле

Источник:
Sibnet.ru
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Шаманы Бурятии провели обряд, призванный изгнать коронавирус из России, а также объяснили, почему на Земле появилось это смертельное заболевание, сообщил представители религиозной общины «Тэнгэри».

«Всякая болезнь несет кармические особенности нашей планеты. Болезнь всегда приходит в тот момент, когда преобладает материальное начало над духовными постулатами», — цитирует Mash главу организации Баира Цырендоржиева.

Он объяснил, что еженедельно шаманы проводят обряды почитания своих покровителей и божеств. И в этот раз адепты культа провели обряд, призванный изгнать вирус из России. 

Избранные духами, или Кто такие шаманы

Ранее казахская шаманка и финалистка «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметджанова сообщила Sibnet.ru, что коронавирус — естественная защита природы от действий человека. Люди вырубают леса, убивают животных, загрязняют воду и получают ответную реакцию.

Тема: Распространение коронавируса
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Отношения #Оракул #Религия #Здоровье
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