Шаман из Бурятии объяснил причину появления коронавируса на Земле

Шаманы Бурятии провели обряд, призванный изгнать коронавирус из России, а также объяснили, почему на Земле появилось это смертельное заболевание, сообщил представители религиозной общины «Тэнгэри».

«Всякая болезнь несет кармические особенности нашей планеты. Болезнь всегда приходит в тот момент, когда преобладает материальное начало над духовными постулатами», — цитирует Mash главу организации Баира Цырендоржиева.

Он объяснил, что еженедельно шаманы проводят обряды почитания своих покровителей и божеств. И в этот раз адепты культа провели обряд, призванный изгнать вирус из России.

Избранные духами, или Кто такие шаманы

Ранее казахская шаманка и финалистка «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметджанова сообщила Sibnet.ru, что коронавирус — естественная защита природы от действий человека. Люди вырубают леса, убивают животных, загрязняют воду и получают ответную реакцию.