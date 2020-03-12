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Крестный ход против коронавируса запретили из-за коронавируса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Автомобильный крестный ход против коронавируса COVID-19 в Липецке отменили из-за введенного в регионе запрета на массовые мероприятия, сообщил на своей странице «ВКонтакте» организатор мероприятия, глава общины Святых царственных мучеников Юрий Берников.

Крестный ход по всем районам Липецка должен был пройти после акафиста Державной иконы Божией Матери 15 марта. С 10 марта в Липецкой области введен режим повышенной готовности для органов управления и системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В регионе запрещено проведение массовых культурных и спортивных мероприятий, учащиеся школ и техникумов отправлены на бессрочный карантин. Ранее на территории региона были зафиксированы три случая заражения коронавирусом COVID-19.

Все заболевшие приехали из Италии. Сейчас они изолированы, ведется наблюдение за всеми людьми, которые контактировали с инфицированными гражданами.

Тема: Распространение коронавируса
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Вот это и ужасно ! Сейчас если этот Мархаев начнёт много говорить, какую-то активность проявлять, то...

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aevaev

ну пока не сняли. он не в первый раз поступает порядочный человек и гражданин. он и против пенсионного...