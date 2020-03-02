Прилетевшему из Италии россиянину диагностировали коронавирус

Тесты подтвердили наличие коронавируса COVID-2019 у россиянина, вернувшегося из Италии в Москву. Об этом журналистам сообщил представитель оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

«2 марта подтвержден завозной из Италии случай заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-2019 у гражданина Российской Федерации», — говорится в сообщении штаба. Отмечается, что жизни молодого человека не угрожает, заболевание проходит в легкой клинической форме.

Врачи уже установили круг лиц, с которыми гражданин посещал Италию и общался после возвращения на родину. Они находятся под медицинским наблюдением в больнице или на дому. Сейчас проводится их лабораторное обследование.

По неподтвержденным данным, речь идет о прилетевшем из Милана москвиче Давиде Берове, который сам обратил внимание на подозрительные симптомы ОРВИ после возвращения из Италии и обратился к медикам.