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Ученые «Вектора» сделали первое фото коронавируса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © life.ru

Сотрудники новосибирского Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» сделали первое изображения коронавируса под микроскопом.

Фотография получена методом негативного контрастирования на просвечивающем электронном микроскопе JEM-1400. Размер частиц — 100-120 нанометров (миллиардная доля метра). До этого везде распространяли «фоторобот» вируса.

«Вектор» уже начал испытания экспериментальной вакцины от нового коронавируса 2019-nCoV. Вакцину разрабатывают в круглосуточном режиме. Ученые работают с реальными штаммами вируса, проводят всестороннее изучение и формируют базу для тестирования вакцины.

Тема: Распространение коронавируса
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