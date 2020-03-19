Ученые «Вектора» сделали первое фото коронавируса

Сотрудники новосибирского Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» сделали первое изображения коронавируса под микроскопом.

Фотография получена методом негативного контрастирования на просвечивающем электронном микроскопе JEM-1400. Размер частиц — 100-120 нанометров (миллиардная доля метра). До этого везде распространяли «фоторобот» вируса.

«Вектор» уже начал испытания экспериментальной вакцины от нового коронавируса 2019-nCoV. Вакцину разрабатывают в круглосуточном режиме. Ученые работают с реальными штаммами вируса, проводят всестороннее изучение и формируют базу для тестирования вакцины.