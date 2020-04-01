Коронавирус может передаваться половым путем, но он не является основным, заявил главный уролог Минздрава РФ Дмитрий Пушкарь.

«Коронавирус передается половым путем, конечно, но мы прекрасно понимаем, что если начинается сближение, то половой путь не самый главный. Хотя об этом тоже, конечно, нужно думать, тем более находясь на карантине», — сказал Пушкарь в эфире телеканала «Россия 24».

Он подчеркнул, что главный путь распространения вируса — воздушно-капельный, то есть он может попадать на кожу, если рядом кто-то кашляет и чихает. Также коронавирус передается через предметы, на некоторых он способен жить до четырех суток.

По словам Пушкаря, банальное мытье рук — основная профилактика. Также врач посоветовал ходить в туалет членам одной семьи с интервалом.