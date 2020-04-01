НАВЕРХ
#Законы #Город #Активисты #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Звери

Коронавирус передается половым путем

Источник:
Sibnet.ru
2565 8
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Коронавирус может передаваться половым путем, но он не является основным, заявил главный уролог Минздрава РФ Дмитрий Пушкарь.

«Коронавирус передается половым путем, конечно, но мы прекрасно понимаем, что если начинается сближение, то половой путь не самый главный. Хотя об этом тоже, конечно, нужно думать, тем более находясь на карантине», — сказал Пушкарь в эфире телеканала «Россия 24».

Он подчеркнул, что главный путь распространения вируса — воздушно-капельный, то есть он может попадать на кожу, если рядом кто-то кашляет и чихает. Также коронавирус передается через предметы, на некоторых он способен жить до четырех суток.

По словам Пушкаря, банальное мытье рук — основная профилактика. Также врач посоветовал ходить в туалет членам одной семьи с интервалом.

Тема: Распространение коронавируса
Путин взял под личный контроль производство масок в стране
Травников озвучил новые карантинные меры для Новосибирска
Эксперт ФМБА определил «основную цель» коронавируса
Товары первой необходимости: что вошло в законные перечни
смотреть все
Жизнь #Здоровье #COVID19
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин взял под личный контроль производство масок в стране
•
Набиуллина оценила состояние финансовой системы России
•
Эксперт ФМБА определил «основную цель» коронавируса
•
Первые штрафы за нарушение изоляции выписали в России
Подробности
•
Одна на всех: как транспортируют больных COVID-19
•
Проститутки проигнорировали карантин
•
Справки и причины: когда выходить на улицу можно?
•
«Мир», Mastercard или Visa: какая карта лучше?
Как это работает
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
•
Управляемость и долговечность: как выбрать летние шины
•
Мандариновый ликбез: как выбрать сладкий цитрус
•
Ламинат для ванных: какое напольное покрытие лучше?
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Травников озвучил новые карантинные меры для Новосибирска
Сибирь 03.04.2020 19:58
Женщина с коронавирусом в Барнауле родила здорового ребенка
Сибирь 03.04.2020 16:31
Два случая коронавируса диагностировали в Сибири за сутки
Сибирь 03.04.2020 16:10
Короновирус стал способом мести в Кузбассе
Сибирь 03.04.2020 13:33
Самое популярное
Интернет вместо школы: как работает «Ростелеком Лицей»
51445
Заболевшая коронавирусом жительница Алтая летела с депутатами
34547
Китай назвал главную ошибку итальянских врачей
9434
Красноярец на снегоходе по асфальту уходил от погони ДПС. ВИДЕО
9298
Обсуждение (8)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин взял под личный контроль производство масок в стране
•
Набиуллина оценила состояние финансовой системы России
•
Эксперт ФМБА определил «основную цель» коронавируса
•
Первые штрафы за нарушение изоляции выписали в России
Как это работает
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
•
Управляемость и долговечность: как выбрать летние шины
•
Мандариновый ликбез: как выбрать сладкий цитрус
•
Ламинат для ванных: какое напольное покрытие лучше?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Интернет вместо школы: как работает «Ростелеком Лицей»
•
Ростелеком открыл бесплатные видеоуроки для школьников
•
Хиты и рекомендации: что бесплатно в видеосервисе Wink
•
Как посмотреть: о бесплатном кино в Wink Ростелекома
•
Ростелеком бесплатно открыл онлайн-кинотеатр Wink
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
Мультимедиа
•
«Я просто хочу друга»: коронавирус в мемах и демотиваторах
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
На дне Телецкого: экскурсия по затонувшему кораблю
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Топ комментариев

[t]oxic

про Украину постоянно толдыщишь, больная тема? Так переезжай туда после карантина

B_CCCP

Опыт то замазывания часов есть!!!

B_CCCP

сегодня был в аптеках (ни в одной) маски купить нельзя, антисептиков нет - борщ, наверное, лучшее средство...

Иркут 69

Как правило в демократических странах лидеры ведут себя по человечески.... во всяком случае, стремятся...

rastafaray

У обнулявшыхся всегда на часах последние цыфры 00.