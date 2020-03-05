Инфицированный коронавирусом итальянец прилетел в Россию

Новый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 зарегистрирован в России, заболевание нашли у прилетевшего в страну гражданина Италии.

Мужчина прибыл в Россию 29 февраля, 2 марта обратился в больницу с симптомами ОРВИ и был госпитализирован в инфекционное отделение, говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением вируса.

Заболевание протекает в легкой форме, состояние пациента не вызывает опасений у медиков. Итальянец изолирован, проводится симптоматическое лечение.

Также установлены личности россиян, контактировавших с инфицированным гражданином. Они находятся под медицинским наблюдением.