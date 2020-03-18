Вирусолог рассказал о методах борьбы с коронавирусом в Корее

Южная Корея справилась со вспышкой коронавируса, не прибегая к жестким карантинным мерам. Они смогли избежать эпидемии с помощью нескольких способов, сообщил в среду завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов.

«Корея — страна, в которой проведено максимальное число обследований, по сравнению с другими странами. Обследован каждый двухсотый человек. Если у человека есть симптомы, его обследуют бесплатно, если у человека нет симптомов, он имеет право за деньги обследоваться сам. Там, где принимают анализы», — объяснил Нетесов.

Частное обследование стоило в Южной Корее около 135 долларов США. Многие согласились платить, чтобы убедиться в отсутствии вируса или диагностировать его на ранних сроках, добавил он. Еще один шаг корейских властей — обследования автомобилистов на оживленных трассах.

«Ставили палатки с врачами на проезжие части и предлагали всем водителям обследоваться. Водителю нужно было просто открыть окно, подставить рот, оставить координаты и можно ехать дальше. В результате без жесточайшего карантина они практически справились с эпидемией», — резюмировал вирусолог.