Коронавирус добрался до Кузбасса

Медики выявили коронавирус у двух жителей города Кемерово, госпитализированных накануне, сообщает пресс-служба правительства Кузбасса.

Оба пациента находятся под наблюдением врачей в городской инфекционной больнице №8, говорится на сайте региональной администрации. Еще один человек с подозрением на коронавирус госпитализирован в Новокузнецке, его диагноз пока уточняется.

Пациенты с подтвержденным диагнозом находятся под наблюдением врачей в городской инфекционной больнице №8, они изолированы и получают необходимое лечение. Всех пассажиров аэропорта Кемерово проверяют на высокую температуру.

«Все медицинские учреждения Кузбасса приведены в режим готовности: разработан порядок приема пациентов с подозрением на коронавирус, проведены подготовительные мероприятия, имеется необходимое количество медикаментов и средств индивидуальной защиты», — отмечается в сообщении.

С учетом двух новых случаев в Кемерове инфекция COVID-19 подтверждена у 47 человек в России. В Москве с 16 марта меры против коронавируса серьезно ужесточаются.