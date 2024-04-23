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Спортсменку выгнали из сборной за получение нейтрального статуса на ОИ

Источник:
Sibnet.ru
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Ульяна Баташова
Фото: © ulyana_batashova

Российская пятиборка Ульяна Баташова лишилась членства в сборной страны, потому что получила нейтральный статус, чтобы выступить на Олимпиаде в Париже.

«Я подала бумаги на статус, предупредила об этом федерацию. Кому-то это, видимо, не понравилось, меня не поддержали. <…> Меня сразу уволили из сборной, но и к этому я была готова. Моя мечта дороже денег», — сказала Баташова в интервью «Спорт-Экспрессу».

Спортсменка добавила, что готовится за свой счет, ей финансово помогают друзья и спонсоры.

Пятиборка добавила, что не считает себя предателем. «Я люблю свою страну, ровно так же, как любит ее Овечкин, выступающий за американский клуб и живущий в Америке. Любовь разве измеряется нашивкой на форме»? — спросила Баташова. 

Баташова — участница Олимпийских игр в Токио и шестикратная чемпионка России по современному пятиборью.

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