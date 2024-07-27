НАВЕРХ

Стартовали летние Олимпийские игры в Париже

Источник:
Sibnet.ru
440 11

Олимпийские игры открылись в Париже, традиционный олимпийский огонь зажгли трехкратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике Мари-Жозе Перек и трехкратный олимпийский чемпион по дзюдо Тедди Ринер.

Впервые в истории церемония открытия состоялась не на спортивной арене, а непосредственно в городе. При этом один из ключевых моментов обернулся конфузом — олимпийский флаг был поднят на флагшток рядом с Эйфелевой башней в перевернутом виде.

Олимпийский огонь на огромном аэростате поднялся над Парижем. После этого перед зрителями выступила канадская певица Селин Дион, которая не появлялась на публике с 2022 года из-за тяжелой болезни.

При этом некоторые спортивные достижения были установлены на ОИ-2024 еще до официального открытия. Так, в Париже состоялись квалификационные соревнования по стрельбе из лука, которые с мировым рекордом выиграла представительница сборной Южной Кореи Лим Си Хен.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Стал известен бюджет парижской Олимпиады
Участникам Олимпийских игр раздали салфетки для орального секса
Гимнаст протестировал «антисекс-кровать» в Олимпийской деревне
Блогер МотоТаня погибла в ДТП
смотреть все
Спорт #Летние виды
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Истории
info.sibnet.ru
Как Иван совмещал все любимое сразу
09.07.2024 11:23
Кубок чемпионата Европы по футболу - 2024
Евро-2024: группы, прогнозы и где смотреть матчи
13.06.2024 20:32
info.sibnet.ru
Ешь, молись, шнуруй: странные приметы фигуристов
17.03.2019 08:48
Хоккейная школа
Попасть в КХЛ: как работает хоккейная школа «Сибирь»
13.09.2023 08:54
Вокруг спорта
Олимпиада-2024 во Франции
Части российских журналистов запретили работать на Олимпиаде
21.07.2024 12:37
Камила Валиева в рекламе шашлыка
Валиеву раскритиковали за рекламу шашлыка
23.06.2024 12:45
Девушки
Комментатор Игр БРИКС запретил «шмарам» приближаться к спортсмену
20.06.2024 12:23
Летние олимпийские игры 2024
МОК по требованию Киева не допустил к играм семь российских борцов
16.06.2024 15:08
Девушка дня
Кайла Симмонс
Самая сексуальная в мире волейболистка. ФОТО
18.08.2023 17:08
info.sibnet.ru
Теннисистка Кудерметова отблагодарила подписчиков откровенным фото
14.07.2023 18:29
info.sibnet.ru
Супермодель Адриана Лима стала послом болельщиков ФИФА
27.02.2023 18:09
info.sibnet.ru
Ивана Кнолль: самая сексуальная болельщица ЧМ-2022
06.12.2022 21:00
Обсуждение (11)
Мультимедиа
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Самая красивая ИИ-модель. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Невезучий

Конечно расстроена и сбита с толку, видать до оргазма не довёл, поэтому написала заяву.

Danilon

Более того, коэффициент и дальше будет стремительно снижаться. И эту тенденцию как раз Путин то и усилил....

pepelmetal

Земли уже почти все распродали, чем отдавать будут ?

Удавиков

две ракеты маловато, вот если бы два фаба 3000