Стартовали летние Олимпийские игры в Париже

Олимпийские игры открылись в Париже, традиционный олимпийский огонь зажгли трехкратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике Мари-Жозе Перек и трехкратный олимпийский чемпион по дзюдо Тедди Ринер.

Впервые в истории церемония открытия состоялась не на спортивной арене, а непосредственно в городе. При этом один из ключевых моментов обернулся конфузом — олимпийский флаг был поднят на флагшток рядом с Эйфелевой башней в перевернутом виде.

Олимпийский огонь на огромном аэростате поднялся над Парижем. После этого перед зрителями выступила канадская певица Селин Дион, которая не появлялась на публике с 2022 года из-за тяжелой болезни.

При этом некоторые спортивные достижения были установлены на ОИ-2024 еще до официального открытия. Так, в Париже состоялись квалификационные соревнования по стрельбе из лука, которые с мировым рекордом выиграла представительница сборной Южной Кореи Лим Си Хен.