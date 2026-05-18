Российским гимнастам вернули флаг и гимн

Международная федерация гимнастики (FIG) допустила гимнастов из России на международные турниры с флагом и гимном, сообщила пресс-служба организации.

«Комиссия приняла решение немедленно отменить все ограничения, действовавшие в отношении российских и белорусских спортсменов с февраля 2022 года», — говорится в сообщении.

Решение принято по итогам заседания исполнительного комитета, которое проходило 16-17 мая в Египте. Оно распространяется на спортивную гимнастику, художественную гимнастику, прыжки на батуте, спортивную акробатику и спортивную аэробику.

World Gymnastics — пятая олимпийская федерация, разрешившая россиянам выступать на международных турнирах под собственным флагом. Ранее аналогичное решение приняли Международные федерации дзюдо, тхэквондо, по водным видам спорта и бюро Объединенного мира борьбы.

Обсуждение (0)
