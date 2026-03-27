НАВЕРХ

МОК запретил трансгендерам участвовать в женских турнирах

Источник:
Sibnet.ru
182 1
Олимпиада, церемония открытия
Фото: © International Olympic Committee

Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что в женских соревнованиях на Олимпийских играх начиная с 2028 года смогут участвовать только спортсменки, подтвердившие свой пол с помощью генетического теста.

«Спортсмены, у которых тест на ген SRY дал отрицательный результат, навсегда соответствуют критериям допуска к соревнованиям в женской категории», — сообщается на сайте МОК.

В случае положительного теста на ген SRY, «за редким исключением спортсменок с диагнозом синдрома полной нечувствительности к андрогенам (CAIS) или другими редкими особенностями/расстройствами полового развития (DSD), которые не получают пользы от анаболического и/или повышающего спортивные результаты действия тестостерона», спортсменки не имеют права участвовать в соревнованиях в женской категории под эгидой МОК.

Это правило не имеет обратной силы и не касается массового и любительского спорта, уточнил МОК.

После введения этих требований на Играх в женских соревнованиях не смогут выступать трансгендеры («международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России) и спортсменки с мужским набором хромосом при чувствительном к андрогену типу нарушения полового развития.

На Играх-2024 золото завоевали боксерши Иман Хелиф (Алжир) и Линь Юйтин (Тайвань), которых в 2023-м дисквалифицировали с женского чемпионата мира Международной ассоциации бокса за мужской набор хромосом.

Генетическое тестирование уже ввели в таких видах спорта, как бокс и легкая атлетика.

SIBNET.RU В TELEGRAM
Спорт #Зимние виды #Летние виды #Вокруг спорта
Обсуждение (1)
Топ комментариев

andrei703333

Клоунада, 18 лет, ещё даже строчку не отслужил, а уже майор

krasprol

Большой мастер по лизанию и не только байкальского льда....

_ASUS__

т.е. озвучено ключевое слово в отношении ирана ... ограбить ... т.е. сша и израиль это банда грабителей...

kostyl

ужас, кошмар. наказать виновных