Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что в женских соревнованиях на Олимпийских играх начиная с 2028 года смогут участвовать только спортсменки, подтвердившие свой пол с помощью генетического теста.

«Спортсмены, у которых тест на ген SRY дал отрицательный результат, навсегда соответствуют критериям допуска к соревнованиям в женской категории», — сообщается на сайте МОК.

В случае положительного теста на ген SRY, «за редким исключением спортсменок с диагнозом синдрома полной нечувствительности к андрогенам (CAIS) или другими редкими особенностями/расстройствами полового развития (DSD), которые не получают пользы от анаболического и/или повышающего спортивные результаты действия тестостерона», спортсменки не имеют права участвовать в соревнованиях в женской категории под эгидой МОК.

Это правило не имеет обратной силы и не касается массового и любительского спорта, уточнил МОК.

После введения этих требований на Играх в женских соревнованиях не смогут выступать трансгендеры («международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России) и спортсменки с мужским набором хромосом при чувствительном к андрогену типу нарушения полового развития.

На Играх-2024 золото завоевали боксерши Иман Хелиф (Алжир) и Линь Юйтин (Тайвань), которых в 2023-м дисквалифицировали с женского чемпионата мира Международной ассоциации бокса за мужской набор хромосом.

Генетическое тестирование уже ввели в таких видах спорта, как бокс и легкая атлетика.