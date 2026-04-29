Экс-российские фигуристки выставили на продажу смартфоны с Олимпиады

Фигуристки Карина Акопова и Мария Сенюк, ранее выступавшие за Россию, выставили на продажу смартфоны Samsung Galaxy Z Flip7, полученные в подарок на Олимпиаде-2026.

Объявления опубликованы на «Авито». «Абсолютно новый олимпийский смартфон. Был использован только 1 раз для съемки видео на церемонии открытия Олимпийских игр. Полный комплект в отличном состоянии: коробка, чехол в подарок. Все детали в рабочем состоянии. Возможны любые проверки на месте. Без сколов и дефектов», — говорится в объявлении Акоповой.

«Лимитированная коллекция. Всего было выпущено 3800 таких и невозможно купить данную версия в магазине. Телефон был подарен мне лично в руки в Олимпийской деревне как участнику Олимпиады 2026. Вместе с телефоном отдаю олимпийский прозрачный чехол», — сообщила Сенюк.

Акопова продает смартфон за 200 тысяч рублей, Сенюк – за 210 тысяч.

Акопова в парном катании с Никитой Рахманиным выступает за Армению, они сменили спортивное гражданство в 2025 году. На Олимпиаде-2026 заняли 14 место.

Сенюк — фигуристка-одиночница, представляет Израиль с 2016 года, трижды чемпионка этой страны. На Олимпийских играх в Италии стала 24-й.