Российские фигуристы и конькобежцы вернулись на международную арену

Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских спортсменов до соревнований в сезоне 2026/27, сообщается на сайте организации.

«Спортсмены смогут участвовать в мероприятиях ISU и международных соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов, без государственных символов, а именно национальных флагов, национальной экипировки и национальных гимнов», — говорится в сообщении ISU.

Правила коснутся всех дисциплин под эгидой ISU: фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта. Допуск распространяется как на индивидуальные, так и на командные соревнования.

К соревнованиям не допустят тех, кто служит в вооруженных силах или органах безопасности России, принимал участие в боевых действиях после февраля 2022 года, а также публично поддерживал проведение специальной военной операции. Решение о праве на участие будет принимать совет ISU, который при необходимости привлечет независимую комиссию для оценки кандидатов.

Российские спортсмены были отстранены от соревнований под эгидой ISU с марта 2022 года. Исключение было сделано только для отборочного цикла к Олимпиаде-2026 в Милане, однако это решение не распространялось на другие соревнования.

На Олимпиаде в Италии в нейтральном статусе выступили российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова, а также шорт-трекисты Алена Крылова и Иван Посашков.