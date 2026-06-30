Умер двукратный олимпийский чемпион, фигурист Артур Дмитриев

Российский фигурист, первым выигравший Олимпийские игры с двумя разными партнершами Артур Дмитриев скончался в 58 лет, сообщила Федерация фигурного катания на коньках России.

«С прискорбием сообщаем, что не стало двукратного олимпийского чемпиона, двукратного чемпиона мира, трехкратного чемпиона Европы в парном катании Дмитриева Артура Валерьевича», — написала федерация.

Партнерша Дмитриева, олимпийская чемпионка Оксана Казакова рассказала ТАСС, что причиной смерти спортсмена стало расслоение аорты.

Дмитриев вырос в Норильске, начинал как одиночник. В 1986 году встал в пару с Натальей Мишкутенок в группе Тамары Москвиной. Они выиграли чемпионат Европы, чемпионат мира и золото зимних Олимпийских играх 1992 года в Альбервиле. С Мишкутенок Дмитриев завоевал серебряную медаль на зимней Олимпиаде 1994 года в Лиллехаммере.

С 1995 Дмитриев начал тренироваться с новой партнершей — Оксаной Казаковой. Пара победила на Олимпиаде 1998 года в Нагано,

Фигурист был тренером-консультантом сборной России. Среди его учеников пары Мария Мухортова/Максим Траньков, Ксения Озерова/Александр Энберт, Катарина Гербольдт/ Александр Энберт. Принимал участие в многочисленных телепроектах, в том числе «Танцы на льду»,

Был женат на гимнастке Татьяне Дручининой (развелись в 2006 году). Артур Дмитриев-младший также занимался фигурным катанием, участвовал в соревнованиях, в настоящее время трудится тренером.