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Плющенко заявил, что его сын «никому был не нужен» в России

Источник:
Sibnet.ru
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Евгений Плющенко
Фото: Okras / CC BY-SA 4.0

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что у его сына Александра, сменившего спортивное гражданство на азербайджанское, не было шансов развиваться в России как спортсмену.

О том, что 13-летний сын Плющенко и продюсера Яны Рудковской будет выступать за сборную Азербайджана, стало известно 21 мая. Плющенко говорил, что его сын получил спортивное гражданство этой страны на пять лет.

«Я хочу, чтобы ребенок начал выступать. Здесь он никому не нужен был. Давайте здраво скажем, все говорили, что он не тянет с нашими российскими спортсменами. Если бы он был Иван Иваныч Иванов, то даже никто не обратил бы внимания», — сказал Плющенко в интервью Lotus Media.

По словам Плющенко, его сыну нужно выходить на международную арену. «Потому что, конечно, у нас здесь идет деградация, честно скажу. Ездить в Киров, в Пермь — это, конечно, великолепно. В Екатеринбург, в Подмосковье — это здорово. Но это деградация наших спортсменов», — добавил двукратный олимпийский чемпион.

Александр занимается в академии «Ангелы Плющенко» и выступает в ледовых шоу отца. В новом сезоне фигурист должен принять участие на юниорских этапах Гран-при в Турции и Грузии.

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