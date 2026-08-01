Погиб легендарный альпинист Нирмал Пурджа

Легендарный непальский альпинист Нирмал Пурджа погиб во время восхождения на Броуд-Пик в Пакистане, сообщило агентство Elite Exped, основанное спортсменом.

Пурджа погиб в результате схода лавины вместе с другими участниками экспедиции на высоте около 6600 метров — всего после происшествия пропавшими без вести числятся десять альпинистов, отмечается в сообщении.

Пурджа ранее написал на своей странице в соцсети X, что успешное восхождение на Броуд-Пик позволило бы ему приблизиться к новому историческому достижению — стать первым человеком, который дважды покорил все 14 восьмитысячников без использования кислорода.

Нирмал Пурджа родился в Непале. Мировую известность спортсмен получил в 2019 году, когда за шесть месяцев поднялся на все 14 восьмитысячников с использованием кислородных баллонов. Он также первым в истории совершил восхождение на Эверест, Лхоцзе и Макалу за 48 часов.

В 2021 году он вошел в состав команды, впервые поднявшихся зимой на К2. В 2024 году Пурджа стал первым человеком, который покорил все 14 восьмитысячников и так называемую программу «Семь вершин» как с использованием кислорода, так и без него.