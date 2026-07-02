Чемпионка мира по фигурному катанию Анастасия Мишина вышла замуж

Российская фигуристка, чемпионка мира, двукратный бронзовый призер Олимпиады в Пекине Анастасия Мишина вышла замуж, сообщила пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

Супругом Мишиной стал Андрей Пушняков, он работает учителем физкультуры и тренером по баскетболу. Молодые люди познакомились, когда оба учились в университете имени Лесгафта.

«Симпатия возникла, можно сказать, с первого взгляда. Во всяком случае могу так сказать о себе. Я сразу села рядом с Андреем, хотя мы были знакомы всего несколько минут», — призналась Мишина в интервью ФФККР.

Пара встречалась до свадьбы три года. Мишина отметила, что не собирается завершать спортивную карьеру.

Мишиной 25 лет. В паре с Александром Галлямовым она является чемпионкой мира 2021 года, чемпионкой Европы 2022 года и трехкратной чемпионкой России. На Олимпийских играх в Пекине российская пара завоевала две бронзовые медали — в парном катании и командном турнире.