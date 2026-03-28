Фигурист Илья Малинин стал трехкратным чемпионом мира

Американский фигурист Илья Малинин выиграл произвольную программу и стал трехкратным чемпионом мира, который проходит в Праге.

Малинин в сумме за короткую и произвольную программы получил 329,40 балла. Японец Юма Кагияма показал лучший результат в карьере, набрав в сумме 306,37 балла за два вида, но не сумел обойти Малинина и остался на втором месте. Тройку призеров замкнул Сюн Сато.

Малинину 21 год, он является победителем Олимпиады в Милане в командных соревнованиях. На Олимпийских играх в 2026 году он совершил значительное количество ошибок в произвольной программе и занял по итогам соревнований только восьмое место.

Чемпион — сын российских фигуристов Романа Скорнякова и Татьяны Малининой. Он стал первым в истории фигуристом, который исполнил на международных соревнованиях четверной аксель. Чемпионат мира он выиграл в третий раз подряд.