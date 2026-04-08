Не допущенные на Игры-2026 российские спортсмены получат компенсацию

Олимпийский комитет России (ОКР) выплатит компенсации спортсменам, которые не были допущены к участию в Играх 2026 года. Финансовое поощрение получат 116 человек, сообщил председатель организации, министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

«Решили сохранить выплаты призерам прошлых лет, которые были лишены права принять участие в Играх-2026. Олимпийские чемпионы получат 500 тысяч рублей, обладатели серебряных медалей — 350 тысяч рублей, бронзовых — 250 тысяч рублей, а участники — 150 тысяч рублей», — написал Дегтярев в телеграм-канале.

Среди тех, кто был лишен возможности принять участие, упоминались такие спортсмены, как Анастасия Таталина, Данил Садреев, Александра Степанова и Иван Букин, Александр Большунов.

Такая же схема использовалась в случае с летними Олимпийскими играми 2024 года в Париже. 245 спортсменам, не допущенным до Олимпиады, выплатили суммарно более 200 миллионов рублей.

Зимние Олимпийские игры прошли с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. К участию были допущены 13 российских спортсменов, которые выступили в нейтральном статусе. Единственную медаль завоевал ски-альпинист Никита Филиппов, взявший серебро в спринте.

Еще по теме
Фигурист Илья Малинин стал трехкратным чемпионом мира
Фигуристка Сакамото стала четырехкратной чемпионкой мира
Немецкая пара Хазе и Володин выиграла ЧМ по фигурному катанию
МОК запретил трансгендерам участвовать в женских турнирах
смотреть все
Главный тренер ХК «Сибирь» Ярослав Люзенков и генеральный директор ХК «Сибирь» Лев Крутохвостов
«Было все»: ХК «Сибирь» о рекордном сезоне и будущем
06.04.2026 21:15
Хоккейная площадка
Три размера: чем отличаются хоккейные площадки
25.03.2026 09:16
info.sibnet.ru
Почему киберспорт полезен ребенку
13.09.2025 12:52
Николай Тотмянин
Капитан сборной РФ по альпинизму умер после возвращения с пика Победы
13.08.2025 10:45
Вокруг спорта
Президент РФ Владимир Путин
Путин заявил о готовности России провести Олимпийские игры
29.03.2026 14:11
Олимпиада, церемония открытия
МОК запретил трансгендерам участвовать в женских турнирах
27.03.2026 10:25
Пилот дрона
Норматив по управлению дронами войдет в состав ГТО
12.03.2026 07:36
Футболист сбил чайку мячом
Турецкий футболист случайно сбил чайку мячом
25.02.2026 18:26
Девушка дня
Кайла Симмонс
Самая сексуальная в мире волейболистка. ФОТО
18.08.2023 17:08
info.sibnet.ru
Теннисистка Кудерметова отблагодарила подписчиков откровенным фото
14.07.2023 18:29
info.sibnet.ru
Супермодель Адриана Лима стала послом болельщиков ФИФА
27.02.2023 18:09
info.sibnet.ru
Ивана Кнолль: самая сексуальная болельщица ЧМ-2022
06.12.2022 21:00
