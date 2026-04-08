Не допущенные на Игры-2026 российские спортсмены получат компенсацию

Олимпийский комитет России (ОКР) выплатит компенсации спортсменам, которые не были допущены к участию в Играх 2026 года. Финансовое поощрение получат 116 человек, сообщил председатель организации, министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

«Решили сохранить выплаты призерам прошлых лет, которые были лишены права принять участие в Играх-2026. Олимпийские чемпионы получат 500 тысяч рублей, обладатели серебряных медалей — 350 тысяч рублей, бронзовых — 250 тысяч рублей, а участники — 150 тысяч рублей», — написал Дегтярев в телеграм-канале.

Среди тех, кто был лишен возможности принять участие, упоминались такие спортсмены, как Анастасия Таталина, Данил Садреев, Александра Степанова и Иван Букин, Александр Большунов.

Такая же схема использовалась в случае с летними Олимпийскими играми 2024 года в Париже. 245 спортсменам, не допущенным до Олимпиады, выплатили суммарно более 200 миллионов рублей.

Зимние Олимпийские игры прошли с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. К участию были допущены 13 российских спортсменов, которые выступили в нейтральном статусе. Единственную медаль завоевал ски-альпинист Никита Филиппов, взявший серебро в спринте.