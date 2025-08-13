НАВЕРХ

Капитан сборной РФ по альпинизму умер после возвращения с пика Победы

Николай Тотмянин
Фото: © Федерация альпинизма России

Капитан сборной России по альпинизму Николай Тотмянин скончался в 66 лет после возвращения с пика Победы (7439 метров) в горах Кыргызстана, сообщила пресс-служба Федерации альпинизма России.

Тотмянин умер в Бишкеке, у него не выдержало сердце. В релизе спортсмена назвали «выдающимся альпинистом нашего времени, одним из сильнейших высотников страны». 

Николай Тотмянин занимался альпинизмом с 1976 года. Он дважды поднимался на Эверест. В 2008 году за первое прохождение северной стены пика Жанну (7 710 метров) в Гималаях получил «Золотой ледоруб» — международную награду за выдающиеся достижения в альпинизме.

Спорт #Хроника
Николай Тотмянин
Капитан сборной РФ по альпинизму умер после возвращения с пика Победы
13.08.2025 10:45
