Капитан сборной РФ по альпинизму умер после возвращения с пика Победы

Капитан сборной России по альпинизму Николай Тотмянин скончался в 66 лет после возвращения с пика Победы (7439 метров) в горах Кыргызстана, сообщила пресс-служба Федерации альпинизма России.

Тотмянин умер в Бишкеке, у него не выдержало сердце. В релизе спортсмена назвали «выдающимся альпинистом нашего времени, одним из сильнейших высотников страны».

Николай Тотмянин занимался альпинизмом с 1976 года. Он дважды поднимался на Эверест. В 2008 году за первое прохождение северной стены пика Жанну (7 710 метров) в Гималаях получил «Золотой ледоруб» — международную награду за выдающиеся достижения в альпинизме.