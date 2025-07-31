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Топ-10 футбольных трансферов лета-2025

Источник:
Sibnet.ru
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До старта крупнейших европейских чемпионатов остается около двух недель. Те, кто в летнее межсезонье не слишком пристально следил за околофутбольными новостями, могут удивиться, не увидев знакомых фамилий в составах любимых команд. Ниже 10 громких трансферов этого лета.

1. Виртц в «Ливерпуле»

футболист Флориан Виртц
Фото: © liverpoolfc.com

22-летний немецкий атакующий полузащитник Флориан Виртц перешел из «Байера 04» в «Ливерпуль». По данным Transfermarkt, чемпион АПЛ заплатил за игрока 125 миллионов евро, что стало самым дорогим трансфером в истории лиги. Контракт рассчитан до 2030 года.

В минувшем сезоне Виртц провел за «Леверкузен» 45 матчей во всех турнирах, забив 16 голов и сделав 15 результативных передач

2. Дьекереш в «Арсенале»

футболист Виктор Дьекереш
Фото: © arsenal.com

Лучший бомбардир португальского чемпионата, швед Виктор Дьекереш подписал пятилетний контракт с лондонским «Арсеналом». По данным Sky Sports, 27-летний форвард обошелся «канонирам» в 63,5 миллиона евро с возможным увеличением на 10 миллионов в виде бонусов.

В прошлом сезоне экс-нападающий «Спортинга» принял участие в 52 матчах во всех клубных турнирах, забил 54 гола и сделал 13 результативных передач.

3. Диас в «Баварии»

футболист Луис Диас
Фото: © liverpoolfc.com

Колумбийский вингер «Ливерпуля» Луис Диас в новом сезоне будет выступать за «Баварию». По данным Sky Sport Germany, трансфер обошелся чемпиону Германии в 75 миллионов евро. Контракт с 28-летним форвардом рассчитан до 2029 года. Официально, мюнхенский клуб представит нового игрока 31 июля.

В прошлом сезоне Диас принял участие в 50 матчах во всех турнирах и отметился 17 голами и восемью результативными передачами.

4. Де Брюйне в «Наполи»

футболист Кевин Де Брюйне
Фото: © sscnapoli.it

Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брюйне после 10 лет в «Манчестер Сити» перешел в итальянский «Наполи». Соглашение с 33-летним игроком рассчитано на два года с опцией продления еще на один сезон. В клуб из Неаполя бельгиец перешел на правах свободного агента. По данным итальянских СМИ, его зарплата составит 5 миллионов евро в год.

В минувшем сезоне Де Брюйне отметился шестью голами и восемью результативными передачами в 40 матчах за «Сити».

5. Гиттенс в «Челси»

футболист Джейми Гиттенс
Фото: © chelseafc.com

Воспитанник «Манчестер Сити», 20-летний вингер Джейми Гиттенс перешел из дортмундской «Боруссии» в «Челси». Контракт рассчитан до лета 2032 года. По данным портала Transfermarkt, сумма трансфера составила 64,3 миллиона евро.

В сезоне-2024/2025 Гиттенс провел за «Боруссию» 49 матчей во всех турнирах, забив 12 голов и отдав пять результативных передач.

6. Рэшфорд в «Барселоне»

футболист Маркус Рэшфорд
Фото: © fcbarcelona.com

Нападающий сборной Англии Маркус Рэшфорд перешел из «Манчестер Юнайтед» в «Барселону» на правах аренды. Соглашение, включающее опцию выкупа 27 летнего форварда, рассчитано до конца сезона 2025/26.

Вторую половину прошлого сезона Рэшфорд провел в «Астон Вилле» на правах аренды. В 17 матчах он забил четыре мяча и сделал шесть голевых передач.

7. Погба в «Монако»

футболист Поль Погба
Фото: © asmonaco.com

Французский полузащитник Поль Погба стал игроком «Монако». Соглашение с 32-летним хавбеком рассчитано до 30 июня 2027 года.

С осени 2023 года экс-игрок «Ювентуса» отбывал 18 месячную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. В марте срок отстранения истек, и эксцентричный француз снова может выступать в официальных матчах. 

8. Феликс в «Аль-Насре»

футболист Жоау Феликс
Фото: © alnassr.sa

Нападающий сборной Португалии Жоау Феликс перешел из «Челси» в саудовский «Аль-Наср», став одноклубником Криштиану Роналду. Контракт с 25-летним игроком рассчитан до 2027 года. Стоимость трансфера составила 30 миллионов евро, но с учетом бонусов сумма может вырасти до 50 миллионов.

В сезоне-2024/2025 португалец провёл 41 матч, в которых забил 10 мячей и отдал 3 результативные передачи.

9. Каррерас в «Реале»

футболист Альваро Каррерас
Фото: © realmadrid.com

Испанский крайний защитник Альваро Каррерас перешел из лиссабонской «Бенфики» в мадридский «Реал». Соглашение с 22-летним игроком рассчитано до 2031 года. По данным спортивных СМИ, сумма трансфера составила 50 миллионов евро.

Каррерас является воспитанником мадридского клуба и с 2017 по 2020 годы выступал за «молодежку» «Реала». В прошлом сезоне он сыграл в 52 матчах во всех турнирах, забив четыре гола и сделав пять результативных передач.

10. Модрич в «Милане»

футболист Лука Модрич
Фото: © acmilan.com

Опытнейший хорватский полузащитник Лука Модрич перешел из «Реала» в «Милан». Его контракт с итальянским клубом действует до 30 июня 2026 года с возможностью продления еще на один год.

39-летний футболист сменил клуб на правах свободного агента. По данным La Gazzetta dello Sport, его зарплата в «Милане» может составить от 3 до 3,5 миллионов евро в год.

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paul7

Что думала то и сказала,нужно отправить ее на СВО чтобы думала праильно

fender1984

"выиграл партию в шахматы у министра спорта республики, старшего сына Ахмата" - дальше можно не читать.

Uynachalnica

Легкотня, оскорбила - извинилась, дальше жалуйтесь...

-Керя-

Чуть маленько чиновник так из себя решал корчат