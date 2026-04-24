Украинская штангистка отказалась от фото с россиянкой

Штангистка Варвара Кузьминова
Фото: © Федерация тяжелой атлетики России

Украинская штангистка Ирина Домбровская отказалась от совместной фотографии с россиянкой Варварой Кузьминовой на пьедестале чемпионата Европы в Батуми.

Инцидент произошел после соревнований в весовой категории до 77 килограммов, сообщил корреспондент ТАСС с места событий.

Кузьминова завоевала серебряную медаль, а Домбровская стала бронзовым призером. Золото — у Янетт Илисиони из Финляндии.

Другая украинская штангистка Камила Конотоп, завоевавшая 20 апреля золото в категории до 58 килограммов, сфотографировалась на пьедестале с российской спортсменкой Ольгой Тё, занявшей третье место. Фотографии с церемонии награждения появились в телеграм-канале Федерации тяжелой атлетики России.

Российские спортсмены выступают на чемпионате Европы в нейтральном статусе. Турнир завершится 26 апреля.

Еще по теме
Федерация пощадила повернувшуюся спиной к флагу Украины гимнастку
Стартует турнир претендентов на шахматную корону
МОК запретил трансгендерам участвовать в женских турнирах
Какие виды спорта были на первых Олимпийских играх
смотреть все
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Главный тренер ХК «Сибирь» Ярослав Люзенков и генеральный директор ХК «Сибирь» Лев Крутохвостов
«Было все»: ХК «Сибирь» о рекордном сезоне и будущем
06.04.2026 21:15
Хоккейная площадка
Три размера: чем отличаются хоккейные площадки
25.03.2026 09:16
info.sibnet.ru
Почему киберспорт полезен ребенку
13.09.2025 12:52
Николай Тотмянин
Капитан сборной РФ по альпинизму умер после возвращения с пика Победы
13.08.2025 10:45
Вокруг спорта
Гуманоид-бегун
Гуманоид побил рекорд человека на полумарафоне в Китае. ВИДЕО
19.04.2026 15:00
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова
Знаменитый тренер Татьяна Тарасова попала в реанимацию
16.04.2026 10:36
Президент РФ Владимир Путин
Путин заявил о готовности России провести Олимпийские игры
29.03.2026 14:11
Олимпиада, церемония открытия
МОК запретил трансгендерам участвовать в женских турнирах
27.03.2026 10:25
Девушка дня
Кайла Симмонс
Самая сексуальная в мире волейболистка. ФОТО
18.08.2023 17:08
info.sibnet.ru
Теннисистка Кудерметова отблагодарила подписчиков откровенным фото
14.07.2023 18:29
info.sibnet.ru
Супермодель Адриана Лима стала послом болельщиков ФИФА
27.02.2023 18:09
info.sibnet.ru
Ивана Кнолль: самая сексуальная болельщица ЧМ-2022
06.12.2022 21:00
Мультимедиа
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Владимир Ленин и его увлечения. ИНФОГРАФИКА
Обратная сторона Луны. ФОТО
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
