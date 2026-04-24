Украинская штангистка отказалась от фото с россиянкой

Украинская штангистка Ирина Домбровская отказалась от совместной фотографии с россиянкой Варварой Кузьминовой на пьедестале чемпионата Европы в Батуми.

Инцидент произошел после соревнований в весовой категории до 77 килограммов, сообщил корреспондент ТАСС с места событий.

Кузьминова завоевала серебряную медаль, а Домбровская стала бронзовым призером. Золото — у Янетт Илисиони из Финляндии.

Другая украинская штангистка Камила Конотоп, завоевавшая 20 апреля золото в категории до 58 килограммов, сфотографировалась на пьедестале с российской спортсменкой Ольгой Тё, занявшей третье место. Фотографии с церемонии награждения появились в телеграм-канале Федерации тяжелой атлетики России.

Российские спортсмены выступают на чемпионате Европы в нейтральном статусе. Турнир завершится 26 апреля.