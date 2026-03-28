Стартует турнир претендентов на шахматную корону

Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Мужской и женский турниры претендентов на шахматную корону начинаются 28 марта на Кипре, сообщила пресс-служба Международной шахматной федерации.

Каждый турнир соберет по восемь участников. Победители сыграют в матче за мировую шахматную корону с действующими обладателями звания. У мужчин чемпионом мира является представитель Индии Доммараджу Гукеш, у женщин — китаянка Цзюй Вэньцзюнь.

От России в кандидатском турнире участвуют Андрей Есипенко, Александра Горячкина и Екатерина Лагно. Шахматисты сыграют в два круга по семь раундов. Соревнования продлятся до 16 апреля.

Турнир претендентов пройдет с классическим контролем: 120 минут на первые 40 ходов и полчаса до конца партии с добавлением 30 секунд за каждый ход, начиная с 41-го. До 40-го хода шахматистам запрещено предлагать ничью.

Турнир в прямом эфире на тематической странице покажут «Одноклассники», зрители смогут посмотреть все 14 туров с профессиональными комментариями международных гроссмейстеров.

