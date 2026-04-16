Федерация пощадила повернувшуюся спиной к флагу Украины гимнастку

София Ильтеряковв
Фото: © телеграм-канал vikapopova_rg

Международная федерация гимнастики (FIG) вынесла предупреждение Софии Ильтеряковой, которая не повернулась к флагу Украины на пьедестале на этапе Кубка мира, и пригрозила лишить ее нейтрального статуса за повторное нарушение.

Ильтерякова 30 марта на этапе Кубка мира в Софии после упражнения с обручем, где взяла серебро, не повернулась лицом к флагам, демонстрировавшимся на электронном табло за спинами спортсменок. Победу в этом виде одержала украинка Таисия Онофрийчук, бронзу взяла итальянка София Раффаэли. Украинская федерация гимнастики (UGF) требовала лишить Ильтерякову нейтрального статуса и обнулить ее результаты.

Специальный комитет оценил ситуацию, поскольку «отказ спортсмена повернуться лицом к флагам во время исполнения украинского национального гимна объективно может быть воспринят как несовместимый со стандартом поведения, ожидаемым от индивидуальных нейтральных спортсменов». Ильтерякова получила предупреждение.

«Спортсмены AIN (нейтральные) несут полную ответственность за то, чтобы избегать любых действий, которые могут быть восприняты как неуважительные или политически мотивированные», — говорится в сообщении FIG.

Главный тренер сборной России Татьяна Сергаева допускала, что Ильтерякова могла растеряться из-за отсутствия опыта, а потому не повернулась к табло. Гимнастка не высказывалась о случившемся.

