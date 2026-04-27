Бегун впервые в истории пробежал марафон менее чем за два часа

Бегун Себастьян Саве
Фото: Leonhard Lenz / CC0

Кениец Себастьян Саве стал первым в истории атлетом, который преодолел марафонскую дистанцию (42,195 километра) быстрее, чем за два часа. Его время на Лондонском марафоне-2026 — 1 час 59 минут и 30 секунд.

«Ближе к финишу я почувствовал прилив сил. Наконец я добрался до финиша, увидел время и был в восторге», — сказал Саве BBC TV.

Вторым финишировал эфиоп Йомиф Кеджелча, который также пробежал марафон менее чем за два часа, его результат — 1:59.41. Тройку лидеров замкнул призер Олимпийских игр 2020 года, угандийский марафонец Джейкоб Киплимо (2:00.28).

До этого мировой рекорд принадлежал Келвину Киптуму — 2:00.35 на Чикагском марафоне в октябре 2023-го. Он погиб в 2024 году в результате ДТП.

Первым марафонскую дистанцию преодолел менее чем за два часа кениец Элиуд Кипчоге (1:59.40) в 2019 году в рамках проекта Ineos 1:59 Challenge. Однако результат не был официально зафиксирован, так как забег не носил соревновательный характер.

