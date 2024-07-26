Стал известен бюджет парижской Олимпиады

Бюджет парижской Олимпиады составил 11 миллиардов евро, следует из подсчетов фонда независимого аналитического центра IFRAP.

На момент подачи заявки стоимость оценивалась в 6,2 миллиарда евро, однако в дальнейшем траты начали пересматриваться и выросли практически вдвое. В частности, доля государственного финансирования Игр увеличилась с 2,3 миллиарда евро до 4,6 миллиарда евро.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Церемония открытия состоится 26 июля. Начало — в 20.30 по московскому времени.

Россияне допущены до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Всего в Олимпиаде примут участие 15 россиян.