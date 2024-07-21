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Части российских журналистов запретили работать на Олимпиаде

Источник:
ТАСС
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Франция отказала ряду российских журналистов в праве освещать Олимпиаду-2024, опасаясь «шпионов», заявил французский министр внутренних дел Жеральд Дарманен.

«Мы отказали большому количеству "журналистов", которые утверждали, что хотят освещать Игры. С другой стороны, мы допустили присутствие россиян, работающих в Международном олимпийском комитете. Мы исходим из принципа предосторожности», — цитирует ТАСС Дарманена.

В общей сложности, по словам Дарманена, в возможности посещения связанных с Играми событий отказ получили 4 340 человек. Причем речь идет как о волонтерах и работниках стадионов, так и о членах спортивных делегаций.

В ответ на вопрос о том, удалось ли выявить среди них «шпионов», глава МВД заявил, что их оказалось меньше сотни. «Россия, Белоруссия, а также другие страны, список которых я не буду раскрывать», — сказал он.

Дарманен усомнился в том, что потенциальные «шпионы» могли организовать какой-то теракт во время игр, но выразил опасение в связи с возможностью получения доступа к местным сетям для проведения кибератак.

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