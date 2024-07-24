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Гимнаст протестировал «антисекс-кровать» в Олимпийской деревне

Источник:
Sibnet.ru
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Ирландский гимнаст Рис Маккленаган протестировал «антисекс-кровать» в Олимпийской деревне Парижа. Спортсмен опубликовал соответствующее видео в соцсети Х.

Маккленаган забрался на кровать, попрыгал на ней, а также сделал пару кульбитов. Спортсмен сделал вывод, что кровать достаточно прочная. «Картонные кровати прошли тест. Миф развенчан», — заявил он.

Подобные кровати впервые использовались на Олимпиаде-2020 в Токио. В СМИ их стали называть «антисекс-кроватями» с подачи американского бегуна Пола Челимо, который во время Игр сказал, что они якобы призваны ограничивать атлетов от «ненужных форм физической близости».

При это производитель подчеркивал, что такие кровати были выбраны для Олимпиады в первую очередь из экологических соображений, а не для того, чтобы помешать спортсменам заниматься сексом. После Игр картонные каркасы кроватей будут переработаны.

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