Участникам Олимпийских игр раздали салфетки для орального секса

Организаторы летних Олимпийских игр 2024 года в Париже выдали участникам соревнований 10 тысяч латексных салфеток для орального секса.

Для спортсменов также зарезервировано 200 тысяч презервативов. Все средства контрацепции находятся в номерах в олимпийской деревне, выполнены в едином дизайне. На упаковках изображены маскоты Игр, пишет New York Post.

В олимпийской деревне будет проживать порядка 14,5 тысячи участников соревнований. При этом организаторы отметили, что не рассчитывают на то, что весь запас средств контрацепции будет израсходован.

Церемония открытия Олимпиады-2024 состоится 26 июля. Игры завершатся 11 августа. Российские спортсмены, прошедшие специальную процедуру допуска, участвуют в Олимпиаде в нейтральном статусе.