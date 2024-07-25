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Участникам Олимпийских игр раздали салфетки для орального секса

Источник:
Sibnet.ru
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Организаторы летних Олимпийских игр 2024 года в Париже выдали участникам соревнований 10 тысяч латексных салфеток для орального секса.

Для спортсменов также зарезервировано 200 тысяч презервативов. Все средства контрацепции находятся в номерах в олимпийской деревне, выполнены в едином дизайне. На упаковках изображены маскоты Игр, пишет New York Post.

В олимпийской деревне будет проживать порядка 14,5 тысячи участников соревнований. При этом организаторы отметили, что не рассчитывают на то, что весь запас средств контрацепции будет израсходован.

Церемония открытия Олимпиады-2024 состоится 26 июля. Игры завершатся 11 августа. Российские спортсмены, прошедшие специальную процедуру допуска, участвуют в Олимпиаде в нейтральном статусе.

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