МОК по требованию Киева не допустил к играм семь российских борцов

Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил к участию в Играх 2024 года в Париже семь российских борцов из списка «нарушителей», составленного Украиной.

В апреле Украина направила в МОК письмо с требованием не допускать российских борцов, поскольку ряд спортсменов «нарушают требования нейтралитета».

В числе «нарушителей» были указаны Артур Найфонов, Заурбек Сидаков, Заур Угуев, Милад Алирзаев, Сергей Семенов, Надежда Соколова и Ханум Велиева, приводит РБК жалобу Украину.

Угуев и Сидаков — чемпионы Олимпиады-2020, Найфонов — бронзовый призер. Семенов — бронзовым призером Олимпийских игр 2016 и 2020 годов.