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МОК по требованию Киева не допустил к играм семь российских борцов

Источник:
РБК
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Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил к участию в Играх 2024 года в Париже семь российских борцов из списка «нарушителей», составленного Украиной.

В апреле Украина направила в МОК письмо с требованием не допускать российских борцов, поскольку ряд спортсменов «нарушают требования нейтралитета». 

В числе «нарушителей» были указаны Артур Найфонов, Заурбек Сидаков, Заур Угуев, Милад Алирзаев, Сергей Семенов, Надежда Соколова и Ханум Велиева, приводит РБК жалобу Украину.

Угуев и Сидаков — чемпионы Олимпиады-2020, Найфонов — бронзовый призер. Семенов — бронзовым призером Олимпийских игр 2016 и 2020 годов.

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Asd10

Привыкший обманывать судит по себе.

mosquito__2010

Думаешь тцк спасут Украину с её текущим режимом ?

mosquito__2010

Ха ха ха ха ) Такое позорище, испанский матерьбожья стыд

mosquito__2010

Ты уж так на старте то не сливайся, люди же смеются.