Попасть в КХЛ: как работает хоккейная школа «Сибирь»

Многолетняя мечта новосибирского хоккея — создать крепкую команду КХЛ из своих воспитанников. Спортивная школа «Сибирь» разработала подробный план по воплощению мечты в реальность.

ХК «Сибирь» и «Сибирские снайперы» переехали из старого ЛДС на новую ледовую арену. В ЛДС «Сибирь» спортивная хоккейная школа оказалась в приоритете — по работе на льду и в тренажерных залах дворца. Эти обстоятельства и новая концепция развития школы, по убеждению директора учреждения Льва Крутохвостова, открывают перед юными спортсменами новые горизонты.

Как устроена школа «Сибирь»

Ученики хоккейной школы «Сибирь» делятся на возрастные группы. Сейчас их три: старшие (15-17 лет), средние (12-14 лет) и младшие (9-11 лет). В 2023 году появится еще группа, куда возьмут детей с восьми лет.

Чтобы попасть в школу «Сибирь», нужно пройти тесты, которые показывают, готов ли ребенок к этому виду спорта. В них включены задания по общей физической подготовке (ОФП), катание на льду и непосредственно игра.

Оценивают учеников члены независимой комиссии из тренеров и методистов. Смотрят не только физические способности ребенка, но и то, как он понимает и читает игру, как ускоряется, как тормозит, владеет клюшкой и шайбой. Это тест на предрасположенность к хоккею, рассказал директор школы.

Фото: © Sibnet.ru

«В жизни, бывает, есть огромное желание у ребенка, есть желание и у родителей, и возможности есть, но, к сожалению, именно физиологически на сегодняшний день ребенок слабый, либо не приспособлен к этому виду спорта. <…> Мы берем тех, у кого сможем развить сильные стороны, потому что слабые подтянутся сами собой, но с прицелом именно в хоккей», — объясняет Крутохвостов.

Когда в распоряжении школы появился целый ЛДС, возможностей действительно стало больше. Это касается не только спортивных залов и льда. Если раньше расписание учитывало тренировки «Сибирских снайперов» и «Сибири», то теперь время расписали так, чтобы дети комфортно совмещали хоккей с учебой в общеобразовательной школе.

Бесплатное обучение

Юным хоккеистам не нужно тратить деньги на обучение в школе «Сибирь». На работу спортивной школы по хоккею средства выделяются из областного бюджета. «Финансирование достаточное», — уверяет директор.

Фото: © Sibnet.ru

Помимо Минспорта Новосибирской области, в финансировании участвует ХК «Сибирь». Это доплаты и премии тренерскому штабу, предоставление спортивной экипировки, инвентаря, организация выезда команд на соревнования в другие города.

С клубом действует договор о сотрудничестве — «Сибирь» дает деньги, а школа на безвозмездной основе предоставляет выпускников в структуру ХК «Сибирь» (команды МХЛ, фарм-клуб ВХЛ и КХЛ), что выгодно обеим сторонам.

Идеальная схема

Задача школы «Сибирь» — воспитывать профессиональных хоккеистов, которые займут место в составах команд МХЛ и КХЛ.

По словам Крутохвостова, сейчас для этого появляются новые возможности и создаются благоприятные условия. Один из принципов новой концепции — создать конкуренцию внутри школы.

Для этого необходимо собрать всех учеников новосибирских хоккейных школ, которые прошли бы обучение в «Сибири» хотя бы в старшем возрастном сегменте. Останутся только сильнейшие, которые в будущем попадут в молодежку, а потом в ВХЛ и КХЛ.

«Задача у нас — подготовить ребят, чтоб они именно соответствовали уровню команд МХЛ, а не формировать команду по прописке», — отмечает директор «Сибири».

А чтобы создать команду МХЛ полностью из своих выпускников, необходимо, чтобы каждый год в течение четырех лет «образно заходило пять игроков». «Если этот процесс сделать неразрывным, это идеальная картина мира», — рассказывает о концепции собеседник.

Решаемая проблема

Одна из проблем хоккейной школы — отток хороших спортсменов. Случается, что, как только юный хоккеист начинает себя проявлять на льду, его «вербуют» в школы других регионов.

«Часто бывает: берут у нас парня, ему говорят про первое звено, а по итогу получается третье–четвертое. Через год (ребенок) возвращается и уже на наш уровень не попадает. Много таких примеров», — рассказывает старший тренер школы «Сибирь» Дмитрий Яковлев.

Фото: © Sibnet.ru

Инициаторами таких «перебежек» становятся родители начинающего хоккеиста, которые считают, что в других школах их ребенку обеспечено блестящее будущее. Но обещания вовсе не гарантия.

«Многие понимают, что не надо собирать всех лучших в одной команде. <…> Лидеров всегда будет два-три человека, другие же становятся средняками», — говорит Яковлев.

Крутохвостов уверен, что эта проблема решаема, поскольку в «Сибири» четко прослеживается вертикаль от школы до КХЛ, а в самой школе есть все условия для получения крепкой базы.

Сейчас в ХК «Сибирь» воспитанников своей школы играет больше, чем в других клубах КХЛ. Среди них Владимир Бутузов, Никита Шашков, Сергей Дубакин, Никита Ефремов. Многие другие ребята из школы «Сибирь» играют в топовых клубах Континентальной лиги.

Даже когда хоккеисты, прошедшие школу «Сибирь», из молодежки переходят не в главную команду региона, а в другие клубы, они остаются воспитанниками «Сибири».

«Клуб "Сибирь" очень трепетно относится к своим воспитанникам. Работу школы нужно сделать так, чтобы все-таки качество и уровень игрока соответствовали лиге КХЛ», — уверен Крутохвостов.