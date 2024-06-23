Валиеву раскритиковали за рекламу шашлыка

Российская фигуристка Камила Валиева, попавшая под дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, снялась в рекламе шашлыка.

«Сегодня я решила устроить себе день отдыха и отправиться на природу. Природа — это лучшее место для отдыха и вкусного шашлыка. Вкус просто восхитительный, мясо сочное и нежное», — сказала Валиева в рекламном ролике.

Педагог по актерскому мастерству Игорь Афончиков раскритиковал ролик с участием Валиевой. «Реклама ужасная. Ее снимал плохой режиссер и не очень хороший оператор. В ней много косяков, но это другое дело. Получилась дешевая реклама, потому что многое плохо снято. Основная в кадре не Валиева, а шашлык», — сказал он в интервью Sport24.

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву за допинг до декабря 2025 года, лишив золота Олимпиады и чемпионата Европы.

Сейчас фигуристка ведет светскую жизнь, участвует в шоу, снимается в рекламе.