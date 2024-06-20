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Комментатор Игр БРИКС запретил «шмарам» приближаться к спортсмену

Источник:
Sibnet.ru
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Комментатор Игр БРИКС Владимир Иваницкий расхвалил самбиста и попытался сосватать его приличной девушке, не «всякой шмаре».

«Светловолосый, с рыжинкой немножечко, не, пшеничный... Красивый атлет, посмотрите какой. Жених настоящий! 20 лет всего. Девчонки, берите на заметку. Но только чтобы хорошая пара была. Всякие шмары нам не нужны, у нас должна быть хорошая генетика. Вот идет представитель русов», — описал Иваницкий самбиста Кирилла Князькова в эфире «Матч ТВ».

Слова комментатора разлетелись по Сети. Продюсер телеканала «Матч ТВ» Александр Тащин заявил, что ведущего отстранят от эфира из-за того, что тот употребил «непозволительную форму выражения своих мыслей».

Самбисту Князькову тоже не понравилась такая презентация. «Данный комментарий воспринял негативно. У меня есть девушка», — рассказал спортсмен изданию «Подъем».

Иваницкий — российский спортивный комментатор, мастер спорта по самбо и дзюдо. Выступал за ЦСКА и ВФСО «Динамо» (Москва). Он сын известного советского борца вольного стиля и самбиста, многократного чемпиона мира по вольной борьбе, олимпийского чемпиона 1964 года, заслуженного мастера спорта СССР Александра Иваницкого.

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