Начинается главный футбольный праздник — Евро-2024. Сборные 24 стран покажут красивую игру. Кому прочат победу и где смотреть матчи?

Чемпионат Европы по футболу — 2024 проходит в Германии на 10 стадионах в 10 городах. В матче-открытии 14 июня Германия сыграет с Шотландией на мюнхенской «Альянц Арене». Финальная встреча состоится на Олимпийском стадионе в Берлине 14 июля.

Кто играет

Сборные поделены на шесть групп. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала.

Группа А: Германия, Шотландия, Венгрия и Швейцария.

Группа B: Испания, Хорватия, Италия, Албания.

Группа C: Словения, Дания, Сербия, Англия.

Группа D: Польша, Нидерланды, Австрия, Франция.

Группа E: Бельгия, Словакия, Румыния, Украина.

Группа F: Турция, Грузия, Португалия, Чехия.

Грузия и Сербия впервые сыграют в финальной части чемпионата Европы, чаще других туда попадала Германия — 14 раз. Больше всего побед у Германии и Испании: они выигрывали золотые медали по три раза.

Сборная России из-за санкций УЕФА, наложенных после начала специальной военной операции на Украине, в 2022 году не участвовала в жеребьевке отборочного этапа Евро-2024. «Эта команда могла бы отобраться на чемпионат Европы», — так недавно оценивал шансы подопечных главный тренер Валерий Карпин.

Где смотреть

Все матчи Евро-2024 можно будет смотреть в прямом эфире. Их будут транслировать телеканал «Матч ТВ» и онлайн-кинотеатр Okko. Также игры покажут на сайте matchtv.ru.

«Матч ТВ» покажет 34 встречи чемпионата Европы, в том числе матч открытия и финал, а также все игры сборных Португалии, Франции, Англии и Германии на групповом этапе и в финала. С федерального ТВ убрали все встречи группового этапа с участием сборной Украины.

Okko покажет 17 игр на эксклюзивной основе, в том числе два четвертьфинала и полуфинал. Просмотр будет доступен только по подписке. Но в записи эти же игры покажет федеральный телеканал «Матч».

Прогнозы на победителя

Букмекеры отдают предпочтение финалисту прошлого чемпионата Европы — сборной Англии. Коэффициент на ее победу находится около 4.10.

На втором месте в списке фаворитов турнира с коэффициентом в районе 5.00 расположились французы.

Замыкает топ-3 сборная Германии с коэффициентом 6.50. В пятерке претендентов на победу также Испания и Португалия, на которых можно поставить с одинаковым коэффициентом 9.

Самые невероятные шансы на победу у национальных команд Украины и Грузии. Поставить на первую можно за 100.00, а на вторую — за 750.00.

«В сборную Англии я не верю. Англия может где-то недотерпеть. Может показать трусливый футбол. Я не верю в эту сборную. Выиграет или Германия, или Франция», — высказался экс-полузащитник сборной России Игорь Семшов на «Матч ТВ».

«Думаю, точно будет команда, которая нас удивит. Всегда на крупных турнирах кто-то набирает наилучшую форму и кондиции. А потом происходят чудеса. Они были и будут. Шансы выйти из группы есть и у Грузии, и Сербии. Хотя соперники у них достаточно сложные, но мы надеемся, что они преподнесут сюрпризы», — цитирует Sport24 российского тренера Юрия Семина.