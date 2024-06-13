НАВЕРХ

Евро-2024: группы, прогнозы и где смотреть матчи

Источник:
Sibnet.ru
246 0
Начинается главный футбольный праздник — Евро-2024. Сборные 24 стран покажут красивую игру. Кому прочат победу и где смотреть матчи?

Чемпионат Европы по футболу — 2024 проходит в Германии на 10 стадионах в 10 городах. В матче-открытии 14 июня Германия сыграет с Шотландией на мюнхенской «Альянц Арене». Финальная встреча состоится на Олимпийском стадионе в Берлине 14 июля.

Кто играет

Сборные поделены на шесть групп. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала.

  • Группа А: Германия, Шотландия, Венгрия и Швейцария.
  • Группа B: Испания, Хорватия, Италия, Албания.
  • Группа C: Словения, Дания, Сербия, Англия.
  • Группа D: Польша, Нидерланды, Австрия, Франция.
  • Группа E: Бельгия, Словакия, Румыния, Украина.
  • Группа F: Турция, Грузия, Португалия, Чехия.

Грузия и Сербия впервые сыграют в финальной части чемпионата Европы, чаще других туда попадала Германия — 14 раз. Больше всего побед у Германии и Испании: они выигрывали золотые медали по три раза.

Сборная России из-за санкций УЕФА, наложенных после начала специальной военной операции на Украине, в 2022 году не участвовала в жеребьевке отборочного этапа Евро-2024. «Эта команда могла бы отобраться на чемпионат Европы», — так недавно оценивал шансы подопечных главный тренер Валерий Карпин.

Где смотреть

Все матчи Евро-2024 можно будет смотреть в прямом эфире. Их будут транслировать телеканал «Матч ТВ» и онлайн-кинотеатр Okko. Также игры покажут на сайте matchtv.ru.

«Матч ТВ» покажет 34 встречи чемпионата Европы, в том числе матч открытия и финал, а также все игры сборных Португалии, Франции, Англии и Германии на групповом этапе и в финала. С федерального ТВ убрали все встречи группового этапа с участием сборной Украины.

Okko покажет 17 игр на эксклюзивной основе, в том числе два четвертьфинала и полуфинал. Просмотр будет доступен только по подписке. Но в записи эти же игры покажет федеральный телеканал «Матч».

Прогнозы на победителя

Букмекеры отдают предпочтение финалисту прошлого чемпионата Европы — сборной Англии. Коэффициент на ее победу находится около 4.10.

На втором месте в списке фаворитов турнира с коэффициентом в районе 5.00 расположились французы.

Замыкает топ-3 сборная Германии с коэффициентом 6.50. В пятерке претендентов на победу также Испания и Португалия, на которых можно поставить с одинаковым коэффициентом 9.

Самые невероятные шансы на победу у национальных команд Украины и Грузии. Поставить на первую можно за 100.00, а на вторую — за 750.00.

«В сборную Англии я не верю. Англия может где-то недотерпеть. Может показать трусливый футбол. Я не верю в эту сборную. Выиграет или Германия, или Франция», — высказался экс-полузащитник сборной России Игорь Семшов на «Матч ТВ».

«Думаю, точно будет команда, которая нас удивит. Всегда на крупных турнирах кто-то набирает наилучшую форму и кондиции. А потом происходят чудеса. Они были и будут. Шансы выйти из группы есть и у Грузии, и Сербии. Хотя соперники у них достаточно сложные, но мы надеемся, что они преподнесут сюрпризы», — цитирует Sport24 российского тренера Юрия Семина.

Еще по теме
Игрока «Оренбурга» застали с пятью проститутками
Голкиперу сборной запретили выезд из России из-за долга по алиментам
Суперкомпьютер выбрал фаворитов Евро-2024
Черчесов возглавил сборную Казахстана
смотреть все
Спорт #Футбол #Хроника #Аналитика
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • зарядка
  • супы
Истории
Кубок чемпионата Европы по футболу - 2024
Евро-2024: группы, прогнозы и где смотреть матчи
13.06.2024 20:32
info.sibnet.ru
Ешь, молись, шнуруй: странные приметы фигуристов
17.03.2019 08:48
Хоккейная школа
Попасть в КХЛ: как работает хоккейная школа «Сибирь»
13.09.2023 08:54
info.sibnet.ru
Сдать нормы ГТО: пошаговая инструкция
15.06.2022 07:43
Вокруг спорта
Маргарита Мамун и Ирина Винер в фильме Марты Прус «За пределом»
Винер сочла «американским заказом» интервью гимнастки Мамун
05.06.2024 13:04
Владимир Путин и Ирина Винер
Винер назвала Путина «помазанником Божьим»
31.05.2024 11:05
Татьяна Тарасова
Тарасова оправдала рукоприкладство в спорте
30.05.2024 14:14
Маргарита Мамун
Чемпионка Олимпиады отодрала слова «сборная России» с подаренного авто
29.05.2024 15:56
Девушка дня
Кайла Симмонс
Самая сексуальная в мире волейболистка. ФОТО
18.08.2023 17:08
info.sibnet.ru
Теннисистка Кудерметова отблагодарила подписчиков откровенным фото
14.07.2023 18:29
info.sibnet.ru
Супермодель Адриана Лима стала послом болельщиков ФИФА
27.02.2023 18:09
info.sibnet.ru
Ивана Кнолль: самая сексуальная болельщица ЧМ-2022
06.12.2022 21:00
Обсуждение (0)
Картина дня
Центробанк впервые рассчитал курс рубля по новым правилам
Киев спрогнозировал результаты генерального сражения с Россией
Российские магазины электроники остановили продажи
Найден способ «разогнать» в сто раз любой процессор
Мультимедиа
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Дозы радиации: где облучается городской житель
Самое обсуждаемое
73
Зеленский призвал уехавших украинцев вернуться
31
Безумная дуэль российского БТР и украинского Bradley попала на видео
24
Орбан заявил, что Запад жаждет победы над Россией ради денег
24
Украинских солдат подсадили на энергетические напитки
24
Украину возьмут в НАТО только в случае победы над Россией