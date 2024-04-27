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МИД Таджикистана заявил о массовых отказах при въезде в РФ

Источник:
ТАСС
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Таджикистан обеспокоен проблемами, с которыми последние несколько недель сталкиваются его граждане при пересечении границы России, говорится в сообщении МИД республики по итогам встречи с послом РФ Семеном Григорьевым.

Стороны обсудили «сложности, с которыми в последние несколько недель сталкиваются граждане Таджикистана при пересечении государственной границы Российской Федерации», пояснили ТАСС в МИД Таджикистана.

«До сведения посла была доведена обеспокоенность таджикской стороны приобретшими массовый характер необоснованными случаями отказа во въезде в Россию граждан Таджикистана», — отметили во внешнеполитическом ведомстве.

МИД Таджикистана утверждает, что в последние дни сотни граждан республики ожидают на казахстанско-российской границе возможности въезда в Оренбургскую область.

Кроме того, по информации ведомства, некоторые таджикистанцы не могут попасть на территорию РФ по прибытии в аэропорты российских городов.

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