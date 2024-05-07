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СБУ задержала готовивших убийство Зеленского офицеров

Источник:
Sibnet.ru
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Офицеров Управления госохраны задержали в Киеве по подозрению в подготовке покушения на президента Украины Владимира Зеленского.

Начальника одного из департаментов Управления госохраны, полковника Андрея Гука задержали в его доме в киевском районе Конча-Заспа. Еще одного полковника по фамилии Деркач задержали в Сумской области, куда он выехал на Пасху, пишет «Страна.ua».

Заговорщики также собирались устранить главу СБУ Василия Малюка (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

У офицеров изъяли «средства поражения», а также другие доказательства их намерений. На роль исполнителя они искали военных, приближенных к охране президента, отмечает издание со ссылкой на собственные источники.

Ранее стало известно, что Андрей Гук был задержан по подозрению в государственной измене. Офицеры Управления госохраны отправлены под стражу, ведется сбор доказательств.

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Топ комментариев

GammiPluh

Причем тут НАТО, Белоруссия и Молдавия? У них пол Африки из под носа увели, а они рисуют красные линии...

Asd10

"Просьба законных" - это ты правильно в кавычки взял. Нет вна Украине законной власти после 14 года....

Asd10

А в каком качестве Украина рассматривается сейчас? По моему на ворах шапка горит.

scorpion2777

Потом это когда? Бомб нема, самолётов нема, страны нема, хозяин ненадёжный, так когда?