Макрон и Си Цзиньпин остались без «русского пирога» из‑за названия

Президент Франции Эмманюэль Макрон не смог угостить китайского лидера Си Цзиньпина одним из любимых десертов — дело в том, что он называется «русский пирог».

Политики и их супруги во время визита в Пиренеи пообедали в ресторане Etape du berger, которым управляет друг французского лидера.

В предварительно согласованном меню, составленном за несколько недель, был десерт под названием «русский пирог». Но в последний момент «с учетом деликатного геополитического контекста» его заменили на черничный пирог, пишет Le Figaro.

«Русский пирог» придумали в Пиренеях в 1920-х годах, он состоит из миндального печенья, посыпанного сахарной пудрой. Рецепт, по преданию, пришел из Крыма, оттуда должен быть и миндаль. Внешний вид десерта напоминает заснеженные просторы России.

Это блюдо оценили французские президенты Франсуа Миттеран, Жак Ширак и Николя Саркози, а впоследствии его полюбил и Макрон.