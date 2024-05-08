НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Макрон и Си Цзиньпин остались без «русского пирога» из‑за названия

Источник:
Sibnet.ru
373 1

Президент Франции Эмманюэль Макрон не смог угостить китайского лидера Си Цзиньпина одним из любимых десертов — дело в том, что он называется «русский пирог».

Политики и их супруги во время визита в Пиренеи пообедали в ресторане Etape du berger, которым управляет друг французского лидера.

В предварительно согласованном меню, составленном за несколько недель, был десерт под названием «русский пирог». Но в последний момент «с учетом деликатного геополитического контекста» его заменили на черничный пирог, пишет Le Figaro.

«Русский пирог» придумали в Пиренеях в 1920-х годах, он состоит из миндального печенья, посыпанного сахарной пудрой. Рецепт, по преданию, пришел из Крыма, оттуда должен быть и миндаль. Внешний вид десерта напоминает заснеженные просторы России.

Это блюдо оценили французские президенты Франсуа Миттеран, Жак Ширак и Николя Саркози, а впоследствии его полюбил и Макрон.

Еще по теме
Маск оценил предложение поединка Путина и Зеленского
Кадыров назвал условия переговоров с Зеленским
СБУ задержала готовивших убийство Зеленского офицеров
США заявили о признании Путина президентом России
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Пора красить яйца: простые и красивые способы
Победитель морского боя получит игровой роутер RT‑X
Определился победитель пятого сезона шоу «Маска»
Раскрыты все участники пятого сезона шоу «Маска»
Обсуждение (1)
Картина дня
Путин подписал новый майский указ с планами до 2036 года
Американские ATACMS ударили по Луганску
Макрон и Си Цзиньпин остались без «русского пирога» из‑за названия
Стало известно о возможном переходе главы Кузбасса в правительство
Мультимедиа
Генеральная репетиция парада Победы в Новосибирске. ФОТО
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Топ комментариев

GammiPluh

Причем тут НАТО, Белоруссия и Молдавия? У них пол Африки из под носа увели, а они рисуют красные линии...

scorpion2777

Потом это когда? Бомб нема, самолётов нема, страны нема, хозяин ненадёжный, так когда?

Asd10

Картошку сажать, или на фик не надо? 🤔

Sovik

Уже и свои самолёты на подходе. Спасибо санкциям. В скором времени всё своё будем делать.