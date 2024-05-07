Маск оценил предложение поединка Путина и Зеленского

Американский бизнесмен Илон Маск оценил идею писателя Стивена Кинга о бое «один на один» между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Кинг разместил в своем аккаунте в социальной сети X размышления о том, что президентам двух стран следует «урегулировать свои разногласия один на один по системе «оплата за просмотр». Писатель при этом поставил на победу украинского лидера.

«Решение посредством поединка недооценивается», — прокомментировал Маск предложение американского писателя решать международные споры таким путем.

Ранее миллиардер заявлял, что западным странам следует прекратить бессмысленно жертвовать украинцами в конфликте с Россией, добиться мирного решения конфликта и восстановить нормальные отношения с Москвой.