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Маск оценил предложение поединка Путина и Зеленского

Источник:
Sibnet.ru
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Американский бизнесмен Илон Маск оценил идею писателя Стивена Кинга о бое «один на один» между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Кинг разместил в своем аккаунте в социальной сети X размышления о том, что президентам двух стран следует «урегулировать свои разногласия один на один по системе «оплата за просмотр». Писатель при этом поставил на победу украинского лидера.

«Решение посредством поединка недооценивается», — прокомментировал Маск предложение американского писателя решать международные споры таким путем.

Ранее миллиардер заявлял, что западным странам следует прекратить бессмысленно жертвовать украинцами в конфликте с Россией, добиться мирного решения конфликта и восстановить нормальные отношения с Москвой.

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Топ комментариев

GammiPluh

Причем тут НАТО, Белоруссия и Молдавия? У них пол Африки из под носа увели, а они рисуют красные линии...

Asd10

"Просьба законных" - это ты правильно в кавычки взял. Нет вна Украине законной власти после 14 года....

Asd10

А в каком качестве Украина рассматривается сейчас? По моему на ворах шапка горит.

scorpion2777

Потом это когда? Бомб нема, самолётов нема, страны нема, хозяин ненадёжный, так когда?