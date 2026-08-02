День рождения ВДВ: что произошло 96 лет назад

Ровно 96 лет назад на учениях ВВС Московского военного округа впервые на парашютах было десантировано подразделение в составе 12 человек. Это событие стало Днем рождения ВДВ.

В 9 утра 2 августа 1930 года с аэродрома под Воронежем поднялся в воздух французский пассажирский «Фарман-Голиаф» с шестью десантниками на борту. Достигнув специальной площадки у хутора Клочково, на высоте 350 метров они выпрыгнули из самолета с парашютами. Группой командовал военный летчик Леонид Минов.

Следом с высоты 500 метров десантировалась вторая шестерка десантников под командованием Якова Мошковского. Оружие и боеприпасы для отряда (два пулемета «Максим», винтовки, револьверы и патроны) сбросили отдельно со специального грузового самолета Р-1 в трех десантных мешках.

В СССР 2 августа 1930 года была доказана возможность десантирования с самолетов не отдельных людей, а боевых подразделений с полным комплектом оружия и боеприпасами. Это событие стало днем рождения Воздушно-десантных войск.

Парашютисты впервые продемонстрировали командованию Красной армии выброску подразделения десантников «для осуществления диверсионных действий на вражеской территории».

Была определена величина рассеивания группы парашютистов в зависимости от высоты выброски, определено время сбора парашютистов и груза, в том числе время, необходимое для приведения группы в боевую готовность.

Духовный отец

В 1930-м годам военное искусство в мире превратилось в науку. Военные аналитики, рассчитав наряд сил и средств, а также силу огневого удара, могли точно рассчитать итог любого сражения. Это делало исход войны предсказуемым.

#Армия Берет и тельняшка: как появились символы ВДВ

Военные теоретики стали искать средство, которое бы изменило правила игры. И одним из таких средств стали специальные силы. Сформированные из отборных высокомотивированных бойцов они могли нанести неожиданный, смертельный удар по врагу. Например, «свалившись» на него с воздуха.

Духовным отцом отечественных ВДВ стал выдающийся советский военный теоретик и полководец Владимир Триандафиллов. Он сформулировал теорию глубокой фронтовой операции, которая предсказала ход Второй мировой войны и легла в основу побед Красной армии в Великой Отечественной войне.

Трандафилов в своем фундаментальном труде «Характер операций современных армий» теоретически доказал, что будущая война потребует заброски воздушных десантов в глубокий тыл противника для захвата узлов связи, мостов и аэродромов.

Основатель

А воплотил эту идею в жизнь военный летчик Минов, ставший первым военным парашютистом в Советском Союзе. В 1929 году он был командирован в США, где познакомился с состоянием парашютного дела, изучил методики подготовки американских летчиков к вынужденным прыжкам с парашютом.

После возвращения Минов провел первые в стране сборы для летчиков на аэродроме в Воронеже. Он лично обучал пилотов теории и практике прыжков, ломая существовавший тогда в ВВС страх перед парашютами.

Минов обосновал возможность массового использования парашютов в военных целях, доказав, что парашют — это не просто средство спасения сбитого летчика, а надежный инструмент для десантирования войск.

Вторая группа первого отряда десантников. В центре Яков Мошковский Фото: © Минобороны России

Он с помощью своего друга и ближайшего помощника Мошковского рассчитал технические параметры десантирования 2 августа 1930 года: высоту полета самолета, скорость, интервалы между прыжками бойцов и способ сброса тяжелого оружия на грузовых куполах.

Первая высадка на парашютах боевого подразделения оказала большое впечатление на командование Красной армии. Уже в 1931 году в Ленинградском военном округе появился авиамотодесантный отряд из 164 бойцов.

Через год было принято решение развернуть подобные подразделения в авиационные батальоны особого назначения, а к 1933 году в составе Военно-воздушных сил насчитывалось уже 29 авиадесантных батальонов и бригад.