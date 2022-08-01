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Голубой берет и тельняшка: как появились символы ВДВ

Автор:
Вячеслав Корзун, Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru
ВДВ — элитные войска, а элита должна выделяться. Отличительным признаком советских десантников стали голубой берет и тельняшка. Ни один род войск, за исключением морской пехоты, не имел таких привилегий в форме. Но почему именно эти предметы стали символами «крылатой пехоты»?

Своей формой, как и многому другому, десантники обязаны легендарному «дяде Васе» — генералу Василию Маргелову. Именно он, командуя Воздушно-десантными войсками с 1954 по 1979 год, превратил их в настоящую воинскую элиту.

При Маргелове ВДВ получили военно-транспортную авиацию и собственную бронетехнику, способную приземляться на парашютах. При нем в десантники стали отбирать лучших из лучших и ввели особую систему подготовки. Благодаря «дяде Васе» бойцы «крылатой пехоты» стали носить берет и тельняшку.

Душа в полоску

В современном представлении тельняшка ассоциируется с бойцами отборных воинских формирований. «Если к нам на порог приходили враги, если кровью своей мы платили долги, то в атаке любой приносили успех моряки и спецназ, ВДВ и морпех — парни в тельняшках!», — поется в песне.

Появилась же она на парусном флоте, как исключительно утилитарный предмет одежды. В облегающих «тельниках» было удобно лазить по вантам. Полосы же на них появились, чтобы моряков было хорошо видно на фоне парусов.

Маргелов всегда носил под генеральской рубашкой тельняшку
Маргелов всегда носил под генеральской рубашкой тельняшку
Фото: © Минобороны России

В годы Великой Отечественной тельняшка стала символом морской пехоты. В ВДВ же она пришла довольно странным образом. Летом 1959 года десантники совершали пробные прыжки на воду. Погода была плохая, и один из руководителей учений достал стопку «тельников» и раздал их промокшим бойцам со словами «к титулу воздушных десантников нам можно теперь смело добавить и морские».

Эта идея пришлась по душе Маргелову: ему приходилось служить в морской пехоте. Но такое «похищение» предмета гордости моряков очень не понравилось главкому Военно-морского флота Сергею Горшкову. На одном из совещаний он заявил, что десантники не заслужили тельняшку.

«Дядя Вася» в свойственной ему жесткой манере осадил адмирала. «Я воевал в морской пехоте и знаю, что заслуживают десантники, а что — нет!», — сказал он. 6 июля 1969 года министр обороны СССР своим приказом утвердил новую форму частей ВДВ, в состав которой включили и тельняшку. Полосы на ней сделали голубыми — под цвет неба. У моряков они — темно синие.

Тельняшка стала неизменным атрибутом парадной формы бойцов ВДВ
Тельняшка стала неизменным атрибутом парадной формы бойцов ВДВ
Фото: Kharlampiev / Харлампиев / CC BY-SA 3.0

В 1970-х года ВДВ выбили еще одну поблажку. Десантники под парадным кителем стали носить тельняшку вместо рубашки. Сначала такая вольность допускалась только на парадах, а потом она уже стала нормой. 

Голубой вместо малинового

Маргелов понимал важность престижа Воздушно-десантных войск. Призывники должны были стремиться попасть именно туда, а отслужившие гордится тем, что имели к ним отношение. Для этого требовались яркие атрибуты.

Здесь ничего нового придумывать было не нужно. Воины-парашютисты во всем мире носили малиновые береты. Такие головные уборы получили и советские ВДВ. В них десантники маршировали на парадах в 1967 и 1968 годах.

Малиновые береты на бойцах ВДВ СССР на параде 1967 года
Малиновые береты на бойцах ВДВ СССР на параде 1967 года
Фото: © Минобороны России

Сам берет был практичен. Он прочно держался на голове на бегу и при сильном ветре. Он легок и компактен, удобен под каской. На привале годится в качестве подушки. И, что немаловажно, дешев для массового производства. 

Но за цвет десантных беретов в недрах Минобороны СССР развернулась нешуточная борьба. Дело в том, что малиновые береты контрастировали с голубым цветом погон и петлиц. Да и как-то нехорошо было копировать элементы формы у потенциального противника.

Сам Маргелов поначалу склонялся к малиновому цвету. Но заместитель командующего ВДВ Ивана Лисова, служивший в десанте еще с 1930-х годов, убедил его перейти на цвет неба.

Современные береты ВДВ отличаются по форме от советских образцов
Современные береты ВДВ отличаются по форме от советских образцов
Фото: Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 4.0

И так получилось, что десантные части стали одновременно носить головные уборы двух цветов. Во время вступления советских войск в Чехословакию в 1968 году часть десантников была в малиновых беретах, часть — в голубых. Последних местные жители принимали за миротворцев ООН. 

Окончательно голубой берет узаконили 26 июля 1969 года приказом №191 министра обороны СССР маршала Советского Союза Андрея Гречко. С тех пор уже более полувека этот головной убор является предметом гордости для каждого советского и российского десантника.

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Оборона #Армия #История
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