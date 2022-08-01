ВДВ — элитные войска, а элита должна выделяться. Отличительным признаком советских десантников стали голубой берет и тельняшка. Ни один род войск, за исключением морской пехоты, не имел таких привилегий в форме. Но почему именно эти предметы стали символами «крылатой пехоты»?

Своей формой, как и многому другому, десантники обязаны легендарному «дяде Васе» — генералу Василию Маргелову. Именно он, командуя Воздушно-десантными войсками с 1954 по 1979 год, превратил их в настоящую воинскую элиту.

При Маргелове ВДВ получили военно-транспортную авиацию и собственную бронетехнику, способную приземляться на парашютах. При нем в десантники стали отбирать лучших из лучших и ввели особую систему подготовки. Благодаря «дяде Васе» бойцы «крылатой пехоты» стали носить берет и тельняшку.

Душа в полоску

В современном представлении тельняшка ассоциируется с бойцами отборных воинских формирований. «Если к нам на порог приходили враги, если кровью своей мы платили долги, то в атаке любой приносили успех моряки и спецназ, ВДВ и морпех — парни в тельняшках!», — поется в песне.

Появилась же она на парусном флоте, как исключительно утилитарный предмет одежды. В облегающих «тельниках» было удобно лазить по вантам. Полосы же на них появились, чтобы моряков было хорошо видно на фоне парусов.

Маргелов всегда носил под генеральской рубашкой тельняшку Фото: © Минобороны России

В годы Великой Отечественной тельняшка стала символом морской пехоты. В ВДВ же она пришла довольно странным образом. Летом 1959 года десантники совершали пробные прыжки на воду. Погода была плохая, и один из руководителей учений достал стопку «тельников» и раздал их промокшим бойцам со словами «к титулу воздушных десантников нам можно теперь смело добавить и морские».

Эта идея пришлась по душе Маргелову: ему приходилось служить в морской пехоте. Но такое «похищение» предмета гордости моряков очень не понравилось главкому Военно-морского флота Сергею Горшкову. На одном из совещаний он заявил, что десантники не заслужили тельняшку.

«Дядя Вася» в свойственной ему жесткой манере осадил адмирала. «Я воевал в морской пехоте и знаю, что заслуживают десантники, а что — нет!», — сказал он. 6 июля 1969 года министр обороны СССР своим приказом утвердил новую форму частей ВДВ, в состав которой включили и тельняшку. Полосы на ней сделали голубыми — под цвет неба. У моряков они — темно синие.

В 1970-х года ВДВ выбили еще одну поблажку. Десантники под парадным кителем стали носить тельняшку вместо рубашки. Сначала такая вольность допускалась только на парадах, а потом она уже стала нормой.

Голубой вместо малинового

Маргелов понимал важность престижа Воздушно-десантных войск. Призывники должны были стремиться попасть именно туда, а отслужившие гордится тем, что имели к ним отношение. Для этого требовались яркие атрибуты.

Здесь ничего нового придумывать было не нужно. Воины-парашютисты во всем мире носили малиновые береты. Такие головные уборы получили и советские ВДВ. В них десантники маршировали на парадах в 1967 и 1968 годах.

Малиновые береты на бойцах ВДВ СССР на параде 1967 года Фото: © Минобороны России

Сам берет был практичен. Он прочно держался на голове на бегу и при сильном ветре. Он легок и компактен, удобен под каской. На привале годится в качестве подушки. И, что немаловажно, дешев для массового производства.

Но за цвет десантных беретов в недрах Минобороны СССР развернулась нешуточная борьба. Дело в том, что малиновые береты контрастировали с голубым цветом погон и петлиц. Да и как-то нехорошо было копировать элементы формы у потенциального противника.

Сам Маргелов поначалу склонялся к малиновому цвету. Но заместитель командующего ВДВ Ивана Лисова, служивший в десанте еще с 1930-х годов, убедил его перейти на цвет неба.

И так получилось, что десантные части стали одновременно носить головные уборы двух цветов. Во время вступления советских войск в Чехословакию в 1968 году часть десантников была в малиновых беретах, часть — в голубых. Последних местные жители принимали за миротворцев ООН.

Окончательно голубой берет узаконили 26 июля 1969 года приказом №191 министра обороны СССР маршала Советского Союза Андрея Гречко. С тех пор уже более полувека этот головной убор является предметом гордости для каждого советского и российского десантника.