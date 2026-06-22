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Как 22 июня стало Днем скорби и памяти

Источник:
Sibnet.ru
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Могила Неизвестного Солдата
Фото: z-pinch / CC BY-SA 3.0

Россия в понедельник, 22 июня отметит День памяти и скорби. Это дата начала Великой Отечественной войны, в которого страна понесла огромные потери.

В отличие от Дня победы начало Великой Отечественной войны не отмечалось в течение полувека. Но с уходом военного поколения российские власти решили закрепить память о ней.

Памятная дата официально учреждена 13 июля 1992 года решением президиума Верховного Совета РФ. Тогда ее назвали Днем памяти защитников Отечества. 8 июня 1996 года — указом президента России дата получила нынешнее официальное название — День памяти и скорби.

В этот день в России приспускаются государственные флаги, отменяются развлекательные мероприятия на телевидении и радио, а также проходит общероссийская минута молчания.

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В День памяти и скорби с 2009 года проводят акцию «Свеча памяти». Ночью или утром общественные организации или неравнодушные люди приносят к местам памяти о Великой Отечественной войне зажженные свечи

22 июня 1941 года на территорию СССР напала нацистская Германия, началась Великая Отечественная война. Таким образом СССР вступил во Вторую мировую войну, которая началась 1 сентября 1939 года с нападения нацистской Германии на Польшу.

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