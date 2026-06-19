Легендарный дуб Робина Гуда засох в Шервудском лесу

Знаменитый дуб Major Oak, прославившийся благодаря легендам о Робин Гуде, погиб в Шервудском лесу в возрасте около 1200 лет, пишет Independent со ссылкой на Королевское общество защиты птиц (RSPB).

Весной 2026 года дуб впервые не выпустил листья, рассказали эксперты. По их словам, легендарное дерево погибло из-за того, что земля вокруг него слишком уплотнилась — почти 200 лет к нему приходили толпы людей, и дождевая вода перестала доходить до корней.

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Также сказались попытки укрепить ветви тросами и столбами, а еще — жара и засуха, которые в последние годы участились из-за изменения климата.

Major Oak считается одной из главных достопримечательностей Шервудского леса в графстве Ноттингемшир. Возраст дерева оценивался примерно в 800–1200 лет, а его образ неразрывно связан с легендой о Робине Гуде. Ежегодно дуб привлекал сотни тысяч туристов.



Несмотря на то что дерево засохло, его планируют сохранить как природный памятник и важную часть экосистемы леса.