Наскальные рисунки Алтая: от эпохи мамонтов до вандалов

Республика Алтай — это богатейший музей древних наскальных рисунков. Где найти и как «прочитать» петроглифы? И почему ученые открывают для туристов далеко не все места скопления древних рисунков? Об этом Sibnet.ru рассказал старший научный сотрудник Института археологии СО РАН, кандидат исторических наук Дмитрий Черемисин.

Название «петроглифы» произошло от греческого «петрос» — камень и «глифо» — писать. Это изображения в технике выбивки, гравировки или прошлифовки, контррельефно углубленные на камне, а также изображения, выполненные краской. На Алтае есть все виды петроглифов, но выполненных выбиванием гораздо больше, так как краска на открытых плоскостях не пережила тысячелетия.

Когда начали рисовать на скалах?

Датировать выбитые на скальных поверхностях петроглифы сложнее, чем многие другие археологические материалы — их не отнесешь в лабораторию и не проведешь радиоизотопный анализ, чтобы выяснить, какая доля изотопа распалась за время существования образца.

Фото: © предоставлено Дмитрием Черемисиным

Основной способ понять, когда древние люди выбили эти изображения – изучение стиля. Так, например, лошади на плато Укок оказались воспроизведены в стилистике, похожей на памятники наскального искусства Западной Европы.

Фигуры лошадей, а также быков на скалах Укока, считаются самыми древними в Республике Алтай. Они возникли примерно в конце эпохи верхнего палеолита – 10-12 тысяч назад.

Плоскогорье Укок расположено на стыке границ крупнейших государств Азии: России, Казахстана, Китая и Монголии. В 90-е годы на плато сделаны по-настоящему сенсационные археологические открытия. Именно здесь раскопано прогремевшее на весь мир неразграбленное погребение «принцессы Укока». На сегодня известно, что на Укоке имеются сотни захоронений, ритуальных комплексов, каменных выкладок и петроглифов.

Кроме того, в 40 километрах от этого места в Монгольском Алтае были обнаружены петроглифы с изображением мамонтов в таком же стиле. Мамонты вымерли на рубеже плейстоцена и голоцена – около 10 тысяч лет назад, а значит, их изобразили еще в тот момент, когда они существовали.

Изображение мамонта на памятнике в Монголии Фото: © Институт археологии и этнографии СО РАН

«Петроглифы – наскальные изображения, они являются частью природных объектов – скал или моренных валунов. Этим они отличаются от других археологических источников, так как напрямую говорят о присутствии в этом месте определенных людей. Оружие, монеты, одежда могут быть предметами торговли и импорта. А фигуры на скалах являются свидетельством того, что здесь побывали люди, оставившие следы своего присутствия», – говорит Черемисин.

Что вдохновляло древних художников?

Если картины времен палеолита на Алтае пока удалось найти только в одном месте, то изображения бронзового века на территории Республики Алтай встречаются гораздо чаще.

«Как правило, петроглифы связаны с местами обитания скотоводов. Пастухи перемещаются в течение года, меняя места выпаса животных. Когда скот — а это огромные стада яков, лошадей и баранов — съедает траву, скотоводы идут дальше, проходя за год большие расстояния. Есть зимние и летние пастбища, а также промежуточные места стоянок, весенние и осенние. В местах временных стоянок людей и появлялись петроглифы», — поясняет археолог.

Фото: © предоставлено Дмитрием Черемисиным

Древние люди изображали на скалах животных, которые их окружали – яков, быков, лошадей, горных баранов, оленей-маралов, хищников – волков, барсов или собак. Появляются изображения людей, вооруженных луком и стрелами, охотящихся на диких животных или сопровождающих домашних.

Для эпохи бронзы на Алтае это одомашненные яки, по-алтайски сарлыки, с кисточкой на конце хвоста. Нередко на такого яка навьючена поклажа, а ведет в поводу его женщина.

Чаще всего в петроглифах изображались реальные животные, фигуры фантастических зверей обнаруживают на скалах очень редко. Но и такие примеры есть, например, бык, у которого рядом со своими рогами изображены еще и рога оленя.

Бык с двумя видами рогов Фото: © предоставлено Дмитрием Черемисиным

Современная наука считает, что древние люди в петроглифах изображали не только реальные сюжеты из жизни, но и мифы. При этом, по словам собеседника, на сегодня достоверно неизвестно, кто это изображен – настоящие герои, персонажи мифов или божества.

«Я думаю, что миф и правила жизни предписывали людям того времени в определенный момент (новый год, убийство врага и т.п.) наносить изображения на скалы, и они это делали с разным уровнем умения и способностей», – рассуждает ученый.

Женщина в юбке на Калбак-Таше Фото: © предоставлено Дмитрием Черемисиным

Например, такой загадочной фигурой являются известные изображения женщин в юбке (иногда называют танцующими шаманами, а кто-то видит в рисунках ракеты), которые выбиты на скалах в урочище Калбак-Таш. Археологи предполагают, что она могла быть героиней мифа или жрицей какого-то божества.

Калбак-Таш (Ялбак-Таш) — место древнего святилища, петроглифический комплекс, расположенный на правом берегу реки Чуи, на 723-м километре Чуйского тракта. Более 500 наскальных композиций содержат свыше 5 тысяч рисунков и рунических надписей.

Тем, кто хочет познакомиться с петроглифами, ученый советует посетить именно это место — урочище Калбак-Таш. Местность уникальна скоплением на небольшой площади рисунков разных эпох – от неолита до древнетюркской.

Здесь можно увидеть и жрицу-богиню, и быка с концентрическими окружностями на туловище, и колесницу эпохи бронзы, а также загадочных персонажей, на которых нападает фантастический хищник.

Как описал в книге «Петролифы Калбак-Таша» историк и исследователь памятника Владимир Кубарев, хвостатые мужчины c грибовидными (или серповидными) головами — это воины или шаманы. Черемисин добавляет, что подобные антропоморфные фигуры встречаются не только на Алтае, они распространены в Центральной Азии, также, например, в Туве, в Монголии.

Что касается необычной формы головы, то есть версия, что это шлемы воинов. Хвосты на изображении присутствуют потому, что у шаманов было принято надевать шкуры и хвосты животных. Кроме того, палица на поясе идентична изображению хвоста яка.

Зверь сверху — мифологический. Существуют разные трактовки сюжета. От обряда посвящения юношей в воинов до чудовища, которое поглощало души и очищало их перед отправкой в иной мир.

На памятнике есть несколько уникальных изображений колесниц – легких двухколесных экипажей, запряженных парой лошадей. «В эпоху бронзы был такой способ изображения колесниц, когда два колеса переданы в плане – они как бы лежат, а возничий стоит на платформе и управляет лошадьми. Это один из самых интересных сюжетов, ведь колесный транспорт говорит нам о высоких технологиях бронзового века», – поясняет Черемисин.

На Калбак-Таше также представлены петроглифы и скифского времени — эпохи раннего железного века, а также гравированные рисунки эпохи раннего средневековья.

Как дополняются наскальные сюжеты?

«Традиция изображать что-то на скалах там (на южном Алтае) сохранена до наших дней», – говорит Черемисин.

Вслед за древними людьми жители республики продолжали и продолжают высекать на камнях свои послания. Многие из таких "молодых" рисунков делали прадедушки современных теленгитов и алтайцев.

«Древний охотник с луком бежит за оленем, рядом бегут собаки. Все это выбито как минимум три с половиной тысячи лет назад, рисунки потемнели от времени. А рядом нарисован еще один охотник, но у него в руках ружье, его фигура процарапана и совершенно светлая на фоне скалы, и он тоже охотится на этого оленя. Сцена охоты запечатлена древним художником тысячи лет назад, и до сих пор охотник догоняет этого оленя», — приводит пример ученый.

Современный "петроглиф" Фото: © предоставлено Дмитрием Черемисиным

Подобные изображения, где с древним охотником соседствует почти современник, по сути, предмет изучения для археологов будущего. При этом неоткрытых петроглифов в горах Алтая хватит еще на много поколений ученых.

Но прежде чем открывать новые, ученым предстоит тщательно изучить уже обнаруженные памятники. В 70-е годы петроглифы копировали шариковой ручкой через толстую полиэтиленовую пленку. Многие детали при такой методике терялись, тонкие гравировки не прорисовывались.

Современное 3D-сканирование и цифровая фотография позволяют получать детальные копии петроглифов, даже тех композиций, которые растянулись на несколько метров. Поэтому археологи планируют заново исследовать некоторые давно изученные места скопления петроглифов.

Почему петроглифы прячут от туристов?

Археологи не раскрывают некоторые места скопления петроглифов на Алтае. Поскольку туризм для исторической местности — добро и зло одновременно. С одной стороны, это экономическая выгода, с другой — риск утраты уникальных памятников.

Фото: © предоставлено Дмитрием Черемисиным

Так, в последние годы гости региона нередко рисуют поверх петроглифов, самые частые картины — это автографы, даты поездок и имена посетителей этих мест. Немало и фамилий местных чабанов, часто выбивающих свои имена поверх древних рисунков. Есть и нецензурные послания, появившиеся совсем недавно.

Бывали случаи, когда туристы откалывали часть камня вместе с петроглифом, чтобы увезти с собой, разрушая древние композиции. А иногда туристы портят рисунки, даже не замечая этого. Дело в том, что некоторые древние изображения расположены на горизонтальных скальных плоскостях и трудно различимы при естественном освещении. И люди просто по ним ходят.

Сцена войны, древнетюркская эпоха, VI — IX века Фото: © предоставлено Дмитрием Черемисиным

«Там есть древнетюрские шедевры – очень тонкие гравировки, изображающие воинов, всадников, сделанные разным инструментами. Но когда в туристической обуви случайно застревает камешек, человек невольно может оставлять следы на скале поверх петроглифов, просто переступая ногами», – поясняет ученый.