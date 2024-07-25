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Фильм дня: «Высоцкий. Спасибо, что живой»

Источник:
Sibnet.ru
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Поклонники Владимира Высоцкого вспоминают артиста 25 июля — в этот день легендарный бард и актер умер. В 2011 году вышел в фильм «Высоцкий. Спасибо, что живой», где жизнь кумира миллионов показана с документальной точностью.

Роль Высоцкого в фильме исполнил Сергей Безруков. Кроме него в проекте задействованы Оксана Акиньшина, Андрей Смоляков, Андрей Панин, Максим Леонидов, Владимир Ильин, Иван Ургант.

Сюжет фильма

Фильм «Высоцкий. Спасибо, что живой» снят не по привычному сценарию байопиков, где показывается жизнь от рождения до становления. В картине затрагивается лишь небольшой отрывок из уже взрослой жизни Высоцкого.

События в фильме развернулись в 1979 году, когда на одном из концертов Высоцкого настигает сердечный приступ. Он переживает клиническую смерть.

Точная копия Высоцкого

Образ Высоцкого в фильме воссоздали с помощью высокотехнологичного и уникального силиконово-пластикового грима и технологий компьютерной обработки изображений. Маску-робот лица создавали в течение шести месяцев. Грим Безрукова ежедневно занимал от 4 до 6 часов. Еще полтора часа уходило на то, чтобы его разгримировать.

Во время съемок и в течение нескольких месяцев после выхода фильма его создатели хранили в тайне имя исполнителя роли Высоцкого, причем этого не знали даже его коллеги: актер выходил на площадку уже в гриме, а в рабочих документах вместо его фамилии было написано «Высоцкий».

О том, что Высоцкого в фильме сыграл Безруков, стало известно лишь спустя некоторое время после выхода картины на большие экраны.

Оценки фильма

Фильм «Высоцкий. Спасибо, что живой» высоко оценили зрители. Рейтинг биографии IMDb: 6.40. На «Кинопоиске» его оценка выше — 7.0.

Общий вердикт критиков — фильм сильный, правдоподобно воссоздающий не только эпоху, в которой жил Владимир Высоцкий, но и самого музыканта.

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