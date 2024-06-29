Необычное захоронение человека с головой барана нашли на Алтае

Тело кочевника, на месте головы которого находился череп барана, обнаружили в древнем захоронении на Алтае.

Ученые из Алтайского государственного университета исследовали комплекс Чобурак I, расположенный на территории разновременного памятника в Чемальском районе Республики Алтай.

В некрополе, возраст которого оценивается в 1,7 тысячи лет, нашли останки взрослого мужчины, на месте головы которого был череп барана, сообщается в статье, опубликованной в журнале «Археология, этнография и антропология Евразии».

Этот кочевник жил в IV веке нашей эры. Он погиб в возрасте 30-35 лет. На его костях были выявлены многочисленные следы травм, характер которых предполагает, что нанесены они были клинковым оружием.

Возможно, мужчина потерял голову в бою, и череп барана использовали в погребальном обряде как основу для изготовления маски-личины. Археологи считают, что вряд ли такая традиция имела широкое распространение.

При обследовании соседних захоронений у погребенных мужчин также были выявлены следы боевых травм. Поэтому ученые пришли к выводу, что кочевники принимали активное участие в военных конфликтах.