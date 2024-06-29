НАВЕРХ
Актуальная тема
Раскопали в Сибири
Актуальная тема
Раскопали в Сибири
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Необычное захоронение человека с головой барана нашли на Алтае

Источник:
Sibnet.ru
351 2

Тело кочевника, на месте головы которого находился череп барана, обнаружили в древнем захоронении на Алтае.

Ученые из Алтайского государственного университета исследовали комплекс Чобурак I, расположенный на территории разновременного памятника в Чемальском районе Республики Алтай.

В некрополе, возраст которого оценивается в 1,7 тысячи лет, нашли останки взрослого мужчины, на месте головы которого был череп барана, сообщается в статье, опубликованной в журнале «Археология, этнография и антропология Евразии».

Этот кочевник жил в IV веке нашей эры. Он погиб в возрасте 30-35 лет. На его костях были выявлены многочисленные следы травм, характер которых предполагает, что нанесены они были клинковым оружием.

Возможно, мужчина потерял голову в бою, и череп барана использовали в погребальном обряде как основу для изготовления маски-личины. Археологи считают, что вряд ли такая традиция имела широкое распространение.

При обследовании соседних захоронений у погребенных мужчин также были выявлены следы боевых травм. Поэтому ученые пришли к выводу, что кочевники принимали активное участие в военных конфликтах.

Тема: Раскопали в Сибири
Новый вид динозавра обнаружили в Кузбассе
Первый найденный в бассейне реки Кан петроглиф заинтриговал ученых
Необычную диадему нашли в Денисовой пещере на Алтае
Археологи в Хакасии нашли мастерскую возрастом 30 тысяч лет
смотреть все
Наука #Наука #Алтайский край #Республика Алтай
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Бастрыкин оправдался за слова о «Госдуре»
Подсчитана стоимость владения китайским электрокаром Zeekr 001
Пентагон высказался по поводу удара Киева по Севастополю
Путин заявил о возможности остановить конфликт на Украине
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Дозы радиации: где облучается городской житель
Топ комментариев

funkit

Тебя "умника" первого к стенке и поставят😏

paramedic

Надо же, депутаты обижаются!)))Неча на зеркало пенять, коли рожа крива. ©

c2h5oh76

причем тут твои воспоминания? статья совсем о другом

Alex B 69

Ого, даже в Иране есть подобие каких то выборов и даже вторые туры... 👆