Раскопали в Сибири
Челюсти шерстистого носорога впервые прошли томографию

Ученые НГУ впервые провели компьютерную томографию челюстей шерстистых носорогов, обитавших на территории Сибири, и выяснили, что зубы у них менялись в то же время, что и современных видов, сообщила пресс-служба вуза.

Фрагменты челюстей шерстистого носорога в томографе
Фото: © пресс-служба НГУ

Геологический возраст костных останков — от 120 до 15 тысяч лет. Они были обнаружены на юге Красноярского края, в Алтайском крае и Иркутской области. Фрагменты челюстей принадлежали детенышам в возрасте от 3,5 до 5 лет. Именно в этом возрасте у них молочные зубы менялись на коренные.

Исследования показали, что возрастные стадии шерстистого носорога близки таковым у современных белых и черных носорогов. В частности, зубы прорезаются в одной и той же последовательности и приблизительно в те же сроки.

Это помогло установить возраст одной особи — около трех лет, именно тогда детеныши разлучаются с матерью. По мнению палеонтологов, молодому животному не хватило опыта, чтобы пережить свою первую самостоятельную зиму.

Изучение ископаемых образцов с выстраиванием аналогии с ныне живущими родственниками поможет решить проблему добычи современных особей для исследований. Носороги — вымирающий вид, и потеря даже одного значительна для популяции.

Шерстистый носорог (Coelodonta antiquitatis) обитал в Европе и Азии, окончательно вымер 14-8 тысяч лет назад. Челюсти животного были массивными и адаптированными к питанию жесткой тундростепной растительностью. Нижняя челюсть взрослой особи достигала в длину около 60 сантиметров.

