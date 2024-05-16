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#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Новый вид динозавра обнаружили в Кузбассе

Источник:
Sibnet.ru
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Остатки Киякурсор лонгипес, найденные в Кузбассе
Остатки Киякурсор лонгипес, найденные в Кузбассе
Фото: С. В. Иванцов / CC BY 4.0

Новый вид динозавров Киякурсор лонгипес найден возле деревни Шестаково в Кузбассе, сообщила заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса Елена Паксина.

«Киякурсор лонгипес (Kiyacursor longipes) — кийский длинноногий бегун — назван так из-за особенностей анатомического строения задних конечностей. По сравнению с другими аналогичными схожими представителями у него очень длинные ноги. Это новый род и вид динозавра. Его ближайшие родственники из Юрского периода», — сказала Паксина на пресс-конференции, посвященной международному семейному научно-популярному фестивалю «Динотерра».

Находка описана в статье «Последний цератозавр Азии: новый ноазаврид из раннемелового Великого сибирского рефугиума», которую опубликовали в журнале «Труды Королевского общества» (британское научное издание).

Остатки скелета хищного динозавра были обнаружены летом 2023 года на Шестаковском местонахождении раннемеловых континентальных позвоночных, Шестаково-1.

В августе 2023 года сообщалось, что в Кузбассе раскопаны фрагменты скелета хищного динозавра, который может принадлежать к новому виду. 

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Наука #Наука #Кузбасс
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