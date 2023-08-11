НАВЕРХ
Актуальная тема
Раскопали в Сибири
Актуальная тема
Раскопали в Сибири
#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Уникальные останки динозавра нашли в Кузбассе

Источник:
Sibnet.ru
189 0

Окаменелости теропода — хищного динозавра мелового периода — найдены впервые в России, в Кузбассе, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.

«Новое открытие кузбасских ученых — настоящий прорыв в палеонтологии. На территории России это первая такая находка, и это сенсация», — отметил Цивилев.

По предварительной оценке, динозавр был примерно метр высотой, около двух метров в длину с учетом хвоста.

Окаменелости теропода, найденные в Кузбассе
Окаменелости теропода, найденные в Кузбассе
Фото: © телеграм-канал «Цивилев. Кузбасс»

На данном этапе ученые определили, что ископаемые остатки, с большей вероятностью, принадлежат представителю семейства дромеозаврид — видe, который ближе к современным птицам.

Тема: Раскопали в Сибири
Пояс колесничего нашли в древней могиле в Хакасии
Новые останки гигантского динозавра раскопали в Кузбассе
ДНК жительницы Денисовой пещеры нашли в подвеске из зуба оленя
Пазырыкцы делали татуировки на больных местах
смотреть все
Наука #Наука #Кузбасс
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Россия назвала условия завершения конфликта на Украине
Бесплатные билеты на открытие «Сибирь‑Арены» появились в Сети
Раненые украинские солдаты раскрыли «жуткую правду» о фронте
Кремль пообещал взять под контроль всю территорию России
Обсуждение (0)
Картина дня
Россия спустя полвека отправила станцию на Луну
Трамп обозвал Байдена «безумным сумасшедшим»
АвтоВАЗ пообещал сохранить цены на бюджетные модели
Вучич исключил победу Запада над Россией на поле боя
О самом главном
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как мужчины в шортах нарушают этикет
Пять приемов расположить к себе людей
Какие женские качества возбуждают мужчин
Почему искать работу летом лучше всего
Асимметрия и рюши: самые модные купальники 2023 года
Все статьи
Мультимедиа
«Жуть какая!»: самолеты разогнали тучи на авиашоу в Мочище
Гаджеты на старинных картинах. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Самое обсуждаемое
45
Россия увеличила выпуск бронетехники в четыре раза
42
«Бахмутская бойня» для ВСУ продолжилась «приазовской резней»
34
Депутат бундестага заявил об угрозе войны России и Германии
30
Западные инструкторы не смогли ничему научить украинских солдат
26
СМИ узнали об обсуждении нового мирного плана по Украине