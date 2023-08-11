Уникальные останки динозавра нашли в Кузбассе

Окаменелости теропода — хищного динозавра мелового периода — найдены впервые в России, в Кузбассе, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.
«Новое открытие кузбасских ученых — настоящий прорыв в палеонтологии. На территории России это первая такая находка, и это сенсация», — отметил Цивилев.
По предварительной оценке, динозавр был примерно метр высотой, около двух метров в длину с учетом хвоста.
Окаменелости теропода, найденные в Кузбассе
На данном этапе ученые определили, что ископаемые остатки, с большей вероятностью, принадлежат представителю семейства дромеозаврид — видe, который ближе к современным птицам.