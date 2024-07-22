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Фадеев готовит иск: что натворила Глюкоза в Красноярске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео
Певица Наталья Чистякова-Ионова, известная как Глюкоза, оказалась в центре скандала после выступления на Дне Металлурга в Красноярске. Что сделала певица, и почему Максим Фадеев угрожает ей судебным иском после неприличного выступления?

Глюкоза вышла на сцену в Красноярске в странном виде. Певица не попадала в ноты, отпускала пошлые намеки и трогала себя за интимные места, сообщили зрители в соцсетях.

Как только видео с выступлением Глюкозы разлетелось по Сети, ситуацию немедленно прокомментировал бывший продюсер артистки Максима Фадеев. Также артистку осудила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Глюкоза без имени

Фадеев высказался в адрес бывшей артистки крайне негативно. Он напомнил, что она больше не является частью проекта Глюкоза. Но, поскольку, Чистякова-Ионова продолжает выступать под псевдонимом, позоря его, решил принять меры.

«То, что произошло в Красноярске, это переходит все границы. Это затрагивается и моя репутация, ведь и моя музыка полоскается в дерьме постоянно, вот с этим кошмаром, что она устраивает эти перформансы с почесыванием и всем остальным», — сказал Фадеев в телеграм-канале.

Продюсер заявил, что больше нет сил терпеть, поэтому он с юристами разрабатывает иск, который лишит Глюкозу права пользоваться псевдонимом и петь его песни.

«Я не знаю это бешенство чего, но то, что это бешенство — это точно», — высказался Фадеев о выступлении артистки.

Просят проверить

«Вероятно, такое поведение и чесотка могли быть следствием употребления отдельных запрещенных препаратов. Уж больно похоже на отдельных горе-наркоблогеров», — дала оценку выступлению глюкозы Мизулина.

Она сообщила в телеграм-канале, что ей пожаловались на артистку красноярцы. Теперь глава Лиги безопасного интернета предложила региональным органам власти «проверять Глюкозу на наркотики», если она приедет выступать в их город.

Причиной странного поведения Чистяковой-Ионовой могли стать как наркотики, так и алкоголь или психостимулятор, считает нарколог Василий Шуров.

«Может быть, это и алкоголь… Может быть, и какой-то синтетический психостимулятор, который не вовремя начал действовать и, соответственно, разбудил сексуальность и развязность. Но это покажет только лаборатория», — сказал Шуров RT.

Сама артистка пока ситуацию в Красноярске никак не комментировала. В ее социальных сетях также с данного события нет публикаций.

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Топ комментариев

pepelmetal

"ненавидеть каждого по национальному признаку это фашизм называется" Чем и занималась пораскинувшая мозгами...

pepelmetal

Мдааа, ну если ты её не знаешь, тогда как ты вообще можешь что-то про конфликт с окраиной против России...

Modz

Даже после нескольких выстрелов в голову, это чудо не сразу померло.

mosquito__2010

Власти Украины и их покровители тоже пытались эту сову натягивать на глобус, в итоге натянули их и Украину....